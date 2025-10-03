Ο Νίκολα Γιόκιτς βρήκε ευκαιρία να τα πει με τους διαιτητές μετά το διπλό στην προπόνηση των Νάγκετς.

Οι Ντένβερ Νάγκετς έφεραν διαιτητές του ΝΒΑ για να σφυρίξουν στο διπλό της προετοιμασίας και ο Γιόκιτς δεν έχασε την ευκαιρία να συζητήσει μαζί τους. Μάλιστα, συνομιλούσε για περισσότερα από δέκα λεπτά, με αρκετούς να σχολιάζουν ότι έμοιαζε να… παραδίδει μαθήματα στους ρέφερι πριν την έναρξη της νέας σεζόν.

Δεν είναι μυστικό ότι πολλές φορές την περασμένη χρονιά ο Γιόκιτς είχε παράπονα από τη διαιτησία, κυρίως επειδή, όπως υποστηρίζει, δεν του καταλογίζονται όλα τα φάουλ που του γίνονται, με τους αντιπάλους να καταφεύγουν σε ιδιαίτερα σκληρά μαρκαρίσματα για να τον σταματήσουν.

Η παρουσία διαιτητών στις προπονήσεις σχετίζεται και με την εφαρμογή νέων κανονισμών στο ΝΒΑ, ώστε οι παίκτες να έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν καλύτερα μαζί τους.

Φέτος, ο Joker στοχεύει να οδηγήσει τους Νάγκετς ξανά μέχρι το τέλος της διαδρομής και να διεκδικήσουν τον τίτλο του πρωταθλήματος. Πέρσι, η ομάδα του αποκλείστηκε στα playoffs από τους μετέπειτα πρωταθλητές Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ με 4-3.

Τη σεζόν 2025-26, το Ντένβερ διαθέτει ένα δυνατό και ενισχυμένο ρόστερ και βρίσκεται ανάμεσα στα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου.