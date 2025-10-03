Γιόκιτς: Οι Νάγκετς έβαλαν διαιτητές στο διπλό τους και ο Νίκολα τους έκανε... μάθημα
Οι Ντένβερ Νάγκετς έφεραν διαιτητές του ΝΒΑ για να σφυρίξουν στο διπλό της προετοιμασίας και ο Γιόκιτς δεν έχασε την ευκαιρία να συζητήσει μαζί τους. Μάλιστα, συνομιλούσε για περισσότερα από δέκα λεπτά, με αρκετούς να σχολιάζουν ότι έμοιαζε να… παραδίδει μαθήματα στους ρέφερι πριν την έναρξη της νέας σεζόν.
Δεν είναι μυστικό ότι πολλές φορές την περασμένη χρονιά ο Γιόκιτς είχε παράπονα από τη διαιτησία, κυρίως επειδή, όπως υποστηρίζει, δεν του καταλογίζονται όλα τα φάουλ που του γίνονται, με τους αντιπάλους να καταφεύγουν σε ιδιαίτερα σκληρά μαρκαρίσματα για να τον σταματήσουν.
Η παρουσία διαιτητών στις προπονήσεις σχετίζεται και με την εφαρμογή νέων κανονισμών στο ΝΒΑ, ώστε οι παίκτες να έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν καλύτερα μαζί τους.
Δείτε ΕπίσηςΓκόλντεν Στέιτ Γουόριορς: Ο μέσος όρος ηλικίας της αρχικής πεντάδας που ξεπερνάει ρεκόρ
Φέτος, ο Joker στοχεύει να οδηγήσει τους Νάγκετς ξανά μέχρι το τέλος της διαδρομής και να διεκδικήσουν τον τίτλο του πρωταθλήματος. Πέρσι, η ομάδα του αποκλείστηκε στα playoffs από τους μετέπειτα πρωταθλητές Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ με 4-3.
Τη σεζόν 2025-26, το Ντένβερ διαθέτει ένα δυνατό και ενισχυμένο ρόστερ και βρίσκεται ανάμεσα στα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου.
Nikola Jokic spent around 20 minutes talking to Marc Davis and the NBA refs at practice today 🗣️ pic.twitter.com/0iURw8qFXi— DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets) October 3, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.