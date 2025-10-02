Στο φετινό NBA, η ομάδα με τον μεγαλύτερο μέσο όρο ηλικίας είναι οι Κλίπερς. Ωστόσο, η αρχική πεντάδα των Γουόριορς μπορεί να ξεπεράσει αυτό το ρεκόρ.

Οι Κλίπερς τη φετινή σεζόν θα είναι η γηραιότερη ομάδα που έχει δει ποτέ το ΝΒΑ , με μέσο όρο ηλικίας τα 33,2 χρόνια! Κι όμως, οι Γουόριορς στην πιθανή αρχική τους πεντάδα ενδέχεται να έχουν ακόμα υψηλότερο δείκτη ηλικίας (μόνο στην πεντάδα, όχι συνολικά), μετά την προσθήκη του Αλ Χόρφορντ.

Με τον Στεφ Κάρι στα 37, τον Μπάντι Χιλντ στα 32, τον Τζίμι Μπάτλερ στα 36, τον Ντρέιμοντ Γκριν στα 35 και τον Αλ Χόρφορντ στα 39, η αρχική πεντάδα των Γουόριορς φτάνει σε μέσο όρο ηλικίας τα 35,8 χρόνια.

Όλοι τους ποτισμένοι με εμπειρία και ταλέντο, όμως ηλικιακά θα θεωρούνται πολύ γηραιά ομάδα σε σχέση με τους αντιπάλους τους. Αν και πολλές φορές οι βετεράνοι αστέρες δείχνουν τον δρόμο στις ομάδες τους, είναι πιθανότερο να υπάρξουν τραυματισμοί που θα εμποδίσουν τη συμμετοχή τους κατά τη διάρκεια της σεζόν. Από πολλούς η ομάδα του Στιβ Κερ δεν θεωρείται ιδιαίτερη απειλή φέτος και όχι άδικα αν σκεφτούμε τους πιο πάνω παράγοντες.

Ακόμα και η πιθανή αρχική πεντάδα των Κλίπερς θα είναι νεότερη σε μέσο όρο ηλικίας. Ο 36χρονος Τζέιμς Χάρντεν, ο Μπράντλεϊ Μπιλ στα 32, ο Καουάι Λέοναρντ στα 34, ο Τζον Κόλινς και ο Ίβιτσα Ζούμπατς στα 28 τους, θα συνθέτουν μια πεντάδα με μέσο όρο 31,6 χρόνια.