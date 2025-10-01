Πάουελ: «Δεν χρειάζεσαι superstar για να πάρεις πρωτάθλημα, αρκούν οι stars»

Ο Νόρμαν Πάουελ εξέφρασε την άποψη του για τις ομάδες που κερδίζουν πλέον τα πρωταθλήματα στο ΝΒΑ.

Στους Χιτ βρίσκεται πλέον ο Νόρμαν Πάουελ, μετά από μια τριετία στους Κλίπερς. Ο περιφερειακός της ομάδας του Μαϊάμι μίλησε στον Μάρκ Σπίαρς και στάθηκε στο τι ισχύει πλέον στη λίγκα και τόνισε πως οι ομάδες δεν χρειάζονται έναν σούπερ σταρ από το πάνω ράφι για να κερδίσουν ένα πρωτάθλημα, ενώ αναφέρθηκε στο ρόστερ των Χιτ.

«Μπορούμε να είμαστε πραγματικά καλοί. Ένα πράγμα που ο κόσμος δεν καταλαβαίνει ή δεν βλέπει είναι ότι δεν χρειάζεσαι έναν σούπερ σταρ ή ταλέντο για να είσαι καλός και να κερδίσεις ένα πρωτάθλημα και να έχεις μια βαθιά πορεία στα πλέι οφ.Έχοντας μια ολοκληρωμένη ομάδα με εμπειρία με παίκτες-σταρ, την οποία έχουμε στον Μπαμ και τον Τάιλερ - και βλέπω τον εαυτό μου επίσης ως έναν εκκολαπτόμενο αστέρι παρόλο που είμαι 32 τώρα, είπε αρχικά.

Έκλεισε λέγοντας: «Βοηθά να έχεις αυτή την εμπειρία με τους Γουίγκινς, παιδιά που έχουν κερδίσει πρωταθλήματα και ξέρουν τι χρειάζεται για να είναι επιτυχημένα. Έχουμε μια εξαιρετική ομάδα χτισμένη γύρω από παιδιά που έχουν την ευκαιρία να ανέβουν και να παίξουν μεγαλύτερους ρόλους. Και έχουμε μια ομάδα που πεινάει και είναι έτοιμη να ανταγωνιστεί, έτοιμη να το κυνηγήσει και να αποδείξει στους ανθρώπους ότι κάνουν λάθος. Έχουμε το DNA για να είμαστε μια ομάδα που πρέπει να φοβόμαστε μπαίνοντας στη σεζόν».