Για πάντα στους Ντένβερ Νάγκετς τόνισε πως θα μείνει ο Νίκολα Γιόκιτς.

Ο Νίκολα Γιόκιτς εξήγησε στους εκπροσώπους Τύπου στη Media Day των Ντένβερ Νάγκετς πως θέλει να παραμείνει για πάντα στην ομάδα.

Ο Σέρβος σούπερ σταρ απάντησε σε σχετική ερώτηση, μιας και το καλοκαίρι δεν έβαλε την υπογραφή του στην επέκταση που του πρότεινε η ομάδα.

«Τα συμβόλαια αυτά έρχονται ως ανταμοιβή, ως κάτι φυσικό. Ειδικότερα στο σημερινό NBA, που το salary cap ανεβαίνει διαρκώς. Οπότε το πλάνο μου είναι να μείνω στους Νάγκετς για πάντα, αυτή είναι η απάντησή μου» ήταν η απάντησή του, καθησυχάζοντας τους φίλους των Νάγκετς.

"My plan is to be a Nugget forever." 🫡



- Nikola Jokic on not signing an extension this summer pic.twitter.com/kFtWgGyHO6 September 29, 2025

Θυμίζουμε πως ο Γιόκιτς βρίσκεται στον τρίτο χρόνο του πενταετούς συμβολαίου του και έχει λαμβάνειν τη φετινή σεζόν περίπου 55 εκατομμύρια δολάρια.

Ενώ έκλεισε την περσινή σεζόν με 29.6 πόντους μέσο όρο, μαζί με 12.7 ριμπάουντ και 10.2 ασίστ.