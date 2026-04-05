Γουεμπανιάμα για Γιόκιτς: «Ο καλύτερος επιθετικά παίκτης στον κόσμο»

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα πήρε τη σκυτάλη από τον Νίκολα Γιόκιτς και το αποθέωσε.

Οι Ντένβερ Νάγκετς πήραν μια σπουδαία νίκη απέναντι στους Σαν Αντόνιο Σπερς με 136-134 στην παράταση, σε ένα τρομερό ματς που αποτέλεσε την μονομαχία ανάμεσα στους υποψήφιους MVP Νίκολα Γιόκιτς και Βίκτορ Γουεμπανιάμα.

Μετά τα υπέροχα λόγια του Σέρβου σέντερ για το ταλέντο του αντιπάλου του, ήρθε η σειρά του Γάλλου να μιλήσει για το μεγαλείο του «Τζόκερ».

Ο Γουεμπανιάμα ανέφερε για τον Γιόκιτς μεταξύ άλλων: «Οι Νάγκετς είναι λίγο διαφορετική από τις περισσότερες ομάδες, προφανώς. Εννοώ, έχουν τον καλύτερο επιθετικό παίκτη στον κόσμο».