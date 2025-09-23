Ο Νίκολα Γιόκιτς αναδείχθηκε καλύτερος παίκτης του κόσμου στην τελευταία έρευνα του ESPN.

Η ετήσια έρευνα του ESPN, που διεξάγεται με ειδικούς του ΝΒΑ, ανέδειξε τον Νίκολα Γιόκιτς ως τον καλύτερο μπασκετμπολίστα στον κόσμο αυτή τη στιγμή.

Ο Σέρβος σούπερ σταρ συγκέντρωσε 19 από τις 20 ψήφους στη συγκεκριμένη έρευνα, με τον Λούκα Ντόντσιτς να παίρνει μόλις μία ψήφο.

Στη λίστα υπήρχαν, προφανώς, και οι υπόλοιποι αστέρες του ΝΒΑ, με τα ονόματα των Γιάννη Αντετοκούνμπο και Σάι Γκίλτζεους-Αλεξάντερ να μην συγκεντρώνουν καταφέρνουν να κοντράρουν τον Σέρβο διεθνή.

Αν αναλογιστεί κανείς την περσινή πορεία του Γιόκιτς στο πρωτάθλημα, η διάκριση αυτή δεν είναι καθόλου τυχαία. Ο σέντερ των Νάγκετς είχε μέσο όρο 29,6 πόντους, 12,7 ριμπάουντ και 10,2 ασίστ ανά παιχνίδι, αριθμοί που ζαλίζουν, έχοντας triple-double στους μέσους όρους της στατιστικής του.

Δεν είναι μόνο τα νούμερα, όμως, που τον οδήγησαν στην κορυφή, αλλά και το κυριαρχικό του παιχνίδι, το οποίο ο ίδιος κάνει να φαίνεται σαν… περίπατος.

Επίσης, οι ψηφοφόροι πιστεύουν ότι θα αναδειχθεί πολυτιμότερος παίκτης την ερχόμενη σεζόν, με τους ανταγωνιστές του Σάι Γκίλτζεους-Αλεξάντερ να λαμβάνει πέντε ψήφους και τον Λούκα Ντόντσιτς τέσσερις στη συγκεκριμένη κατηγορία.