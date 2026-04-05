Ο αδερφός του Νίκολα Γιόκιτς, Στραχίνια, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τον εκνευρισμό του με οπαδό των Σπερς που γελούσε ειρωνικά εις βάρος του σέντερ των Νάγκετς.

Μπορεί οι Ντένβερ Νάγκετς να πήραν μια σπουδαία νίκη απέναντι στους Σαν Αντόνιο Σπερς με 136-134 στην παράταση, σε ένα τρομερό ματς που αποτέλεσε την μονομαχία ανάμεσα στους υποψήφιους MVP Νίκολα Γιόκιτς και Βίκτορ Γουεμπανιάμα, όμως άλλος ήταν εκείνος που έκλεψε την παράσταση.

Ο λόγος για τον αδερφό του Γιόκιτς, Στραχίνια, ο οποιός βρέθηκε στο Κολοράντο για να παρακολουθήσει τον «Τζόκερ» που πάντα στηρίζει και είναι στο πλευρό του. Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, όμως, ένας οπαδός των Σπερς γέλασε ειρωνικά με φάουλ που κέρδισε ο Σέρβος σέντερ με αποτέλεσμα να προκαλέσει τον θυμό του θηριώδη αδερφού του που αμέσως του έβαλε τις φωνές.

Nikola Jokic’s brother was screaming at this Spurs fan to sit down. 🤣💀



Strahinja was HEATED.



April 5, 2026

Αυτή δεν είναι η μοναδική φορά που ο Στραχίνια υπερασπίζεται τον αδερφό του, καθώς είχε βγει μπροστά και στο επεισόδιο του Γιόκιτς με τον Μόρρις ενώ στο παρελθόν έχει συλληφθεί δύο φορές για βιαιοπραγία.