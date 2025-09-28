Η πρώτη προπόνηση του Τέιτουμ μετά από 4 μήνες: «Το καλύτερο συναίσθημα στον κόσμο»!
Ο Τζέισον Τέιτουμ αποχώρησε υποβασταζόμενος από το παρκέ στο Game 4 της σειράς Σέλτικς–Νικς τα ξημερώματα της Τρίτης 13/5. Με τη συνοδεία γιατρών, μεταφέρθηκε σε αμαξίδιο ξεσπώντας σε λυγμούς, ενώ οι φόβοι για το χειρότερο επιβεβαιώθηκαν αφού η Βοστόνη ανακοίνωσε ότι υπέστη ρήξη του αχίλλειου τένοντα στο δεξί του πόδι και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.
Η περσινή σεζόν είχε ολοκληρωθεί πρόωρα για τον Τέιτουμ, ο οποίος έκανε την πρώτη του προπόνηση μετά από τέσσερις μήνες, έστω και για μόλις 20 λεπτά!
«Είναι το καλύτερο συναίσθημα στον κόσμο. Θυμήθηκα ότι είμαι παίκτης μπάσκετ», εξήγησε ο 27χρονος φόργουορντ, χωρίς να υπάρχει ακριβές χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του στη δράση.
«Το έχουμε πει από την πρώτη μέρα: το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να επιστρέψει απόλυτα υγιής. Δεν ξέρουμε πότε θα γίνει αυτό, αλλά η αποθεραπεία του προχωρά πολύ καλά», τόνισε ο πρόεδρος της ομάδας της Βοστώνης, Μπραντ Στίβενς. Πέρσι, ο Τέιτουμ είχε μέσο όρο 26,8 πόντους, 8,7 ριμπάουντ και 6 ασίστ σε 72 αγώνες με τους «Κέλτες».
