Eurobasket 2025, Γιάννης Αντετοκούνμπο: Γράφει ιστορία και πλησιάζει τον Γκάλη

Eurobasket 2025, Γιάννης Αντετοκούνμπο: Γράφει ιστορία και πλησιάζει τον Γκάλη

Γιώργος Κούβαρης
Γιαννης Αντετοκούνμπο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βάζει την δική του υπογραφή (και) στο Eurobasket 2025 πλησιάζοντας ακόμα περισσότερο τον Νίκο Γκάλη σε μια ξεχωριστή στατιστική κατηγορία.

Η Ελλάδα ήταν άκρως επιβλητική στην αναμέτρηση με την Γεωργία «καθαρίζοντας» εύκολα τη νίκη για το 3/3 κερδίζοντας με 94-53.

Ο σούπερ σταρ του NBA και των Μιλγουόκι Μπακς πρόσθεσε μια ακόμα εντυπωσιακή εμφάνιση έχοντας αυτήν την φορά 27 πόντους με 8/10 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 8/13 βολές, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Με αυτήν την επίδοση κατάφερε να σημειώσει για 8ο συνεχόμενο ματς σε Eurobasket τουλάχιστον 25 πόντους και να προσπεράσει τον αείμνηστο Ραντιβόι Κόρατς ο οποίος είχε μετρήσει επτά σερί παιχνίδια στα πανευρωπαϊκά με 25+ πόντους.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο Νίκος Γκάλης, ο οποίος είχε «γράψει» 19 σερί ματς!

ΠαίκτηςΟμάδαΣερί 25+ πόντων
Νίκος ΓκάληςΕλλάδα19
Γιάννης ΑντετοκούνμποΕλλάδα8
Ράντιβοϊ ΚόρατςΓιουγκοσλαβία7
Ντόρον ΤζάμσιΙσραήλ6
Ντάριους ΖιέλιγκΠολωνία5
Σάσα ΒεζένκοβΒουλγαρία5
Λάουρι ΜάρκανενΦινλανδία5
Αλεξέι ΣβεντΡωσία4
Ντράζεν ΠέτροβιτςΓιουγκοσλαβία4
Γιόργκεν ΧάνσονΣουηδία4
Πάου ΓκασόλΙσπανία4
@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    EUROBASKET Τελευταία Νέα