Eurobasket 2025, Γιάννης Αντετοκούνμπο: Γράφει ιστορία και πλησιάζει τον Γκάλη
Η Ελλάδα ήταν άκρως επιβλητική στην αναμέτρηση με την Γεωργία «καθαρίζοντας» εύκολα τη νίκη για το 3/3 κερδίζοντας με 94-53.
Ο σούπερ σταρ του NBA και των Μιλγουόκι Μπακς πρόσθεσε μια ακόμα εντυπωσιακή εμφάνιση έχοντας αυτήν την φορά 27 πόντους με 8/10 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 8/13 βολές, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ.
Με αυτήν την επίδοση κατάφερε να σημειώσει για 8ο συνεχόμενο ματς σε Eurobasket τουλάχιστον 25 πόντους και να προσπεράσει τον αείμνηστο Ραντιβόι Κόρατς ο οποίος είχε μετρήσει επτά σερί παιχνίδια στα πανευρωπαϊκά με 25+ πόντους.
Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο Νίκος Γκάλης, ο οποίος είχε «γράψει» 19 σερί ματς!
|Παίκτης
|Ομάδα
|Σερί 25+ πόντων
|Νίκος Γκάλης
|Ελλάδα
|19
|Γιάννης Αντετοκούνμπο
|Ελλάδα
|8
|Ράντιβοϊ Κόρατς
|Γιουγκοσλαβία
|7
|Ντόρον Τζάμσι
|Ισραήλ
|6
|Ντάριους Ζιέλιγκ
|Πολωνία
|5
|Σάσα Βεζένκοβ
|Βουλγαρία
|5
|Λάουρι Μάρκανεν
|Φινλανδία
|5
|Αλεξέι Σβεντ
|Ρωσία
|4
|Ντράζεν Πέτροβιτς
|Γιουγκοσλαβία
|4
|Γιόργκεν Χάνσον
|Σουηδία
|4
|Πάου Γκασόλ
|Ισπανία
|4
