Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βάζει την δική του υπογραφή (και) στο Eurobasket 2025 πλησιάζοντας ακόμα περισσότερο τον Νίκο Γκάλη σε μια ξεχωριστή στατιστική κατηγορία.

Η Ελλάδα ήταν άκρως επιβλητική στην αναμέτρηση με την Γεωργία «καθαρίζοντας» εύκολα τη νίκη για το 3/3 κερδίζοντας με 94-53.

Ο σούπερ σταρ του NBA και των Μιλγουόκι Μπακς πρόσθεσε μια ακόμα εντυπωσιακή εμφάνιση έχοντας αυτήν την φορά 27 πόντους με 8/10 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 8/13 βολές, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Με αυτήν την επίδοση κατάφερε να σημειώσει για 8ο συνεχόμενο ματς σε Eurobasket τουλάχιστον 25 πόντους και να προσπεράσει τον αείμνηστο Ραντιβόι Κόρατς ο οποίος είχε μετρήσει επτά σερί παιχνίδια στα πανευρωπαϊκά με 25+ πόντους.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο Νίκος Γκάλης, ο οποίος είχε «γράψει» 19 σερί ματς!