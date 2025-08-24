Απίστευτο ήταν το ποσό το οποίο δόθηκε για μια συλλεκτική κάρτα μπάσκετ με τους Κόμπι Μπράιαντ και Μάικλ Τζόρνταν.

Σύμφωνα με το «The Athletic» ο οίκος δημοπρασιών «Heritage Auctions» πούλησε σε ποσό-ρεκόρ μια συλλεκτική κάρτα μπάσκετ!

Συγκεκριμένα δόθηκε 12.932.000 δολάρια προκειμένου να προμηθευτεί κάποιος συλλέκτης την κάρτα με τους Μάικλ Τζόρνταν και Κόμπι Μπράιαντ.

Οι συλλεκτικές κάρτες μπάσκετ συγκαταλέγονται στα πιο περιζήτητα αναμνηστικά στον χώρο του αθλητισμού με πολλές εκ των οποίων να έχουν ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο δολάρια σε αξία.

Όμως η συγκεκριμένη ήταν εξαιρετικά σπάνια στο είδος της και ανήκε στο «2007–08 Upper Deck Exquisite Collection Dual Logoman Autographs» με αποτέλεσμα να δαπανηθούν σχεδόν 13 εκατομμύρια δολάρια.

Το ρεκόρ αυτό ξεπερνά το προηγούμενο, που είχε θέσει μια κάρτα «2018 Panini National Treasures Logoman Luka Doncic 1/1», η οποία είχε πωληθεί για 3.2 εκατομμύρια δολάρια σε δημοπρασία, ενώ ξεπερνά και το ρεκόρ ιδιωτικής πώλησης μιας κάρτας «2009 Panini National Treasures Logoman Stephen Curry 1/1», που αγοράστηκε για 5.9 εκατομμύρια δολάρια.

Ο συνδυασμός των αυτόγραφών τους και των διπλών σημάτων Logoman καθιστά αυτή την κάρτα μία από τις σπανιότερες που παρήγαγε ποτέ η Upper Deck.