Ο παλιός συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς, Τόνι Σνελ, θα συνεχίσει στην πρώην ομάδα του Βασίλη Τολιόπουλου, τη γαλλική Μπουλαζάκ.

Η γαλλική Μπουλαζάκ πρόσθεσε στο δυναμικό της τον Τόνι Σνελ για τη σεζόν 2025-26, εκεί όπου είχε αγωνιστεί και ο Βασίλης Τολιόπουλος για μικρό χρονικό διάστημα δύο μηνών με συμμετοχή σε 8 ματς.

Ο Σνελ έρχεται με εμπειρία από το ΝΒΑ, έχοντας 9 χρόνια πορεία στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού με τις φανέλες των Μπουλς, Μπακς (όπου ήταν συμπαίκτης με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο), Πίστονς, Χοκς, Μπλέιζερς και Πέλικανς.

Ο 33χρονος γκαρντ/ φόργουορντ έχει δύο πολύ σπάνια ρεκόρ στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Αρχικά, σε ένα ματς των «Ελαφιών» το 2017 σε 28 λεπτά συμμετοχής η στατιστική του έγραψε το απόλυτο «0» σε όλες τις κατηγορίες, γεγονός πραγματικά ακατόρθωτο δεδομένων των λεπτών που αγωνίστηκε. Παράλληλα, σε τέσσερις σεζόν (από το 2019-20 έως και το 2021-22) κατάφερε να μην αστοχήσει σε ούτε μία εκτελεσμενή βολή έχοντας ποσοστό 100% με 47/47 από τη γραμμή της φιλανθρωπίας.