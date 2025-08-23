NBA: Παλιός συμπαίκτης του Αντετοκούνμπο με το ιδιαίτερο ρεκόρ στις βολές, υπέγραψε σε πρώην ομάδα του Τολιόπουλου

NBA: Παλιός συμπαίκτης του Αντετοκούνμπο με το ιδιαίτερο ρεκόρ στις βολές, υπέγραψε σε πρώην ομάδα του Τολιόπουλου

Ευτυχία Οικονομίδου
Τόνι Σνελ
Ο παλιός συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς, Τόνι Σνελ, θα συνεχίσει στην πρώην ομάδα του Βασίλη Τολιόπουλου, τη γαλλική Μπουλαζάκ.

Η γαλλική Μπουλαζάκ πρόσθεσε στο δυναμικό της τον Τόνι Σνελ για τη σεζόν 2025-26, εκεί όπου είχε αγωνιστεί και ο Βασίλης Τολιόπουλος για μικρό χρονικό διάστημα δύο μηνών με συμμετοχή σε 8 ματς.

Ο Σνελ έρχεται με εμπειρία από το ΝΒΑ, έχοντας 9 χρόνια πορεία στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού με τις φανέλες των Μπουλς, Μπακς (όπου ήταν συμπαίκτης με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο), Πίστονς, Χοκς, Μπλέιζερς και Πέλικανς.

 

Ο 33χρονος γκαρντ/ φόργουορντ έχει δύο πολύ σπάνια ρεκόρ στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Αρχικά, σε ένα ματς των «Ελαφιών» το 2017 σε 28 λεπτά συμμετοχής η στατιστική του έγραψε το απόλυτο «0» σε όλες τις κατηγορίες, γεγονός πραγματικά ακατόρθωτο δεδομένων των λεπτών που αγωνίστηκε. Παράλληλα, σε τέσσερις σεζόν (από το 2019-20 έως και το 2021-22) κατάφερε να μην αστοχήσει σε ούτε μία εκτελεσμενή βολή έχοντας ποσοστό 100% με 47/47 από τη γραμμή της φιλανθρωπίας.

@Photo credits: NBA/Getty Images
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     