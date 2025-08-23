NBA: Παλιός συμπαίκτης του Αντετοκούνμπο με το ιδιαίτερο ρεκόρ στις βολές, υπέγραψε σε πρώην ομάδα του Τολιόπουλου
Η γαλλική Μπουλαζάκ πρόσθεσε στο δυναμικό της τον Τόνι Σνελ για τη σεζόν 2025-26, εκεί όπου είχε αγωνιστεί και ο Βασίλης Τολιόπουλος για μικρό χρονικό διάστημα δύο μηνών με συμμετοχή σε 8 ματς.
🚨 𝐓𝐨𝐧𝐲 𝐒𝐧𝐞𝐥𝐥, 𝟔𝟒𝟖 𝐦𝐚𝐭𝐜𝐡𝐬 𝐝𝐞 𝐍𝐁𝐀 𝐝𝐞́𝐛𝐚𝐫𝐪𝐮𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐁𝐁𝐃 !
L’ailier américain (1m98, 33 ans) vient compléter l’effectif du Boulazac Basket Dordogne pour la saison 25/26 🔥
🗞️ Toutes les infos ➡️ https://t.co/QUJ44nKhH5#GoBBD pic.twitter.com/5xJEunkiH9— BoulazacBasketD (@BoulazacBasketD) August 23, 2025
Ο Σνελ έρχεται με εμπειρία από το ΝΒΑ, έχοντας 9 χρόνια πορεία στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού με τις φανέλες των Μπουλς, Μπακς (όπου ήταν συμπαίκτης με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο), Πίστονς, Χοκς, Μπλέιζερς και Πέλικανς.
Ο 33χρονος γκαρντ/ φόργουορντ έχει δύο πολύ σπάνια ρεκόρ στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Αρχικά, σε ένα ματς των «Ελαφιών» το 2017 σε 28 λεπτά συμμετοχής η στατιστική του έγραψε το απόλυτο «0» σε όλες τις κατηγορίες, γεγονός πραγματικά ακατόρθωτο δεδομένων των λεπτών που αγωνίστηκε. Παράλληλα, σε τέσσερις σεζόν (από το 2019-20 έως και το 2021-22) κατάφερε να μην αστοχήσει σε ούτε μία εκτελεσμενή βολή έχοντας ποσοστό 100% με 47/47 από τη γραμμή της φιλανθρωπίας.
