Το NBA είναι έτοιμο να πάρει ακόμα πιο αυστηρά μέτρα ώστε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του παράνομου στοιχηματισμού.

Το NBA, αδιαμφισβήτητα, είναι το πιο γνωστό πρωτάθλημα μπάσκετ στον κόσμο, με τους παίκτες του να αποτελούν παγκόσμιο πρότυπα και τις ομάδες να έχουν πιστό κοινό σε ολόκληρο τον πλανήτη. Ακόμα και σε αυτό ωστόσο, όπως φαίνεται ειδικότερα τον τελευταίο καιρό, δεν λείπουν τα προβλήματα.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η λίγκα αυτή τη στιγμή, φαίνεται πως είναι ο παράνομος στοιχηματισμός, με αρκετούς παίκτες (παλαίμαχους ή εν ενεργεία) να φαίνεται ότι εμπλέκονται σε τέτοια συστήματα.

Τόσο το NBA όσο και η NBPA (η Ένωση Παικτών) είναι πλέον έτοιμοι να πάρουν πιο αυστηρά μέτρα ώστε να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Όπως ανέφερε στο «The Athletic» εκπρόσωπος του πρωταθλήματος: «Η προστασία της ακεραιότητας του παιχνιδιού μας είναι υψίστης σημασίας και πιστεύουμε ότι οι λογικοί περιορισμοί σε ορισμένα prop bets θα πρέπει να εξεταστούν σοβαρά. Κάθε προσέγγιση θα πρέπει να στοχεύει στη μείωση του κινδύνου χειραγώγησης επιδόσεων, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζει ότι οι φίλαθλοι που επιθυμούν να τοποθετήσουν prop bets θα μπορούν να το κάνουν μέσω νόμιμων, ρυθμιζόμενων αγορών».

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος της Ένωσης Παικτών δήλωσε: «Οι παίκτες του ΝΒΑ αγωνίζονται στο υψηλότερο επίπεδο με απόλυτη ακεραιότητα και ανησυχούν ότι τα prop bets έχουν εξελιχθεί σε ολοένα και πιο ανησυχητική πηγή παρενόχλησης, τόσο διαδικτυακά όσο και από κοντά. Αν πιο αυστηροί κανονισμοί μπορούν να συμβάλουν στη μείωση αυτής της κακοποίησης, τότε υποστηρίζουμε την πιο προσεκτική εξέτασή τους».