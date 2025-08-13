Ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ, σε πρόσφατες συνεντεύξεις του μίλησε για το πρόβλημα με τον παράνομο στοιχηματισμό στο NBA ενώ αναφέρθηκε και στις αδυναμίες, τόσο τις δικές του όσο και σε εκείνες του αδερφού του.

Ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ, πρωταθλητής το 2023 με τη φανέλα των Ντένβερ Νάγκετς, μίλησε στο One Night with Steiny και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο πρόβλημα που υπάρχει στο NBA με τον παράνομο στοιχηματισμό.

Πιο συγκεκριμένα αναφέρθηκε στο πόσο δελεαστικό είναι για ορισμένους παίκτες να πάρουν αυτά τα παραπάνω λεφτά. Ο ίδιος, σε εμφάνισή του στο Curious Mike podcast μίλησε για το πρόβλημα του αδερφού του με τον τζόγο ενώ αποκάλυψε το πρόβλημα που αντιμετωπίζει και ο ίδιος.

«Σκέψου αν μπορείς να κάνεις όλους τους φίλους σου πλούσιους λέγοντάς τους "ε πόνταρε 10.000 στο under μου σε αυτό το παιχνίδι, θα κάνω ότι έχω τραυματιστεί" και όλοι θα πάρουν μία μικρή τσάντα... ορισμένοι άνθρωποι ξεκινούν από το μηδέν».

Michael Porter Jr. on sports betting



“Think about it if you can get all your homies rich by telling yo bet 10K on my under..this one game imma act like I got an injury and they all get a lil bag… some people come from nothing & they think like that.”



(Via @onenightsteiny) pic.twitter.com/rxIaNoW19w — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) August 12, 2025

Στη συνέχεια ανέφερε: «Ο καθένας έχει μία διαφορετική αδυναμία. Ο καθένας αγωνίζεται με διαφορετικά πράγματα. Μπορεί να είναι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με το αλκοόλ και τα ναρκωτικά.

Για παράδειγμα, ο αδερφός μου είχε προβλήματα με τον τζόγο. Η αδυναμία μου ήταν πάντα οι γυναίκες. Όταν είμαι μακριά από τον Θεό, όταν δεν διαβάζω τον λόγο του, δεν προσεύχομαι, δεν τον έχω προτεραιότητα, εκεί είναι που ο διάβολο με πιάνει. Στη "σφαίρα¨ των γυναικών».