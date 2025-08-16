Με άνεση, χαλαρότητα και στιλ, ο Στεφ Κάρι αποδεικνύει για ακόμα μία φορά πως κάνει τα πάντα να μοιάζουν εύκολα, ευστοχώντας σε σουτ πίσω από το κέντρο του γηπέδου.

Ο Στεφ Κάρι παραμένει ένας και μοναδικός στο είδος του. Και κάθε φορά βρίσκει έναν τρόπο να το αποδεικνύει. Αυτήν τη φορά στο «Curry Camp», που διοργάνωσε ο ίδιος, αποφάσισε να δώσει ένα ακόμα σόου.

Δείχνοντας σε όλους τη ρουτίνα του πριν τα παιχνίδια και τον τρόπο με τον οποίο προετοιμάζεται. Βάζοντας το ένα σουτ πίσω από το άλλο και πηγαίνοντας ολοένα και πιο μακριά από το καλάθι. Όπως συνηθίζει να κάνει δηλαδή.

Και μπορεί για άλλους να φαντάζει πολύ δύσκολο, για τον Στεφ Κάρι όμως δεν είναι. Ο σούπερ σταρ των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς έφτασε να ευστοχεί και σε σουτ πίσω από το κέντρο του γηπέδου, μπροστά στα μάτια όσων τον παρακολουθούσαν να το κάνει να φαίνεται απλό!

Ο Στεφ Κάρι σουτάρει πίσω από το κέντρο