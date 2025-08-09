Στεφ Κάρι: «Ένα πρωτάθλημα, είναι το μόνο για το οποίο παίζω πλέον»

Ο Στεφ Κάρι θέλει ένα ακόμα δαχτυλίδι και αυτό είναι το κίνητρό του για να συνεχίσει να παίζει στα 37 του χρόνια.

Ο Στεφ Κάρι έχει ένα και μοναδικό κίνητρο. Ο σούπερ σταρ των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς ετοιμάζεται για τη 16η σεζόν του στο NBA και παραδέχεται πως ένα ακόμα δαχτυλίδι κρατάει... ζεστή τη φλόγα μέσα του.

«Για μένα, αυτό είναι κυριολεκτικά το μόνο για το οποίο παίζω πλέον» ανέφερε αρχικά ο Στεφ Κάρι σε συνέντευξή του.

Οι Γουόριορς την περασμένη σεζόν δεν τα κατάφεραν, παρά τα εκπληκτικά νούμερα του Κάρι και την προσθήκη του Τζίμι Μπάτλερ. Οι Τίμπεργουλβς εκμεταλλεύτηκαν τον τραυματισμό του και τους απέκλεισαν στον 2ο γύρο των playoffs, αλλά ο Στεφ Κάρι συνεχίζει να πιστεύει στην ομάδα του.

«Πραγματικά πιστεύω ότι μπορούμε να είμαστε μέσα στη συζήτηση για το πρωτάθλημα, με την έννοια ότι πιθανότατα δεν θα είμαστε το φαβορί σε καμία κουβέντα, αλλά έχουμε μια ομάδα ικανή να φτάσει ξανά σε αυτό το επίπεδο, γνωρίζοντας όλα όσα έχουμε περάσει τα τελευταία 13 χρόνια και αυτά τα τέσσερα τρόπαια εκεί πέρα» ήταν τα λόγια του 37χρονου, που έχει τέσσερα δαχτυλίδια στη συλλογή του.

Θυμίζουμε πως στην περσινή κανονική περίοδο, ο Στεφ Κάρι αγωνίστηκε για 70 παιχνίδια, πετυχαίνοντας 24.5 πόντους με 39.7% στο τρίποντο, 4.4 ριμπάουντ και 6.0 ασίστ.

Όσα ανέφερε ο Στεφ Κάρι