Την πεποίθηση πως ο Όστιν Ριβς θέλει να παραμείνει για πάντα στο Λος Άντζελες και τους Λέικερς, εξέφρασε ο Γιόβαν Μπούχα.

Ο Όστιν Ριβς αποτελεί ένα μεγάλο κεφάλαιο για τος Λος Άντζελες Λέικερς. Και όπως μεταφέρεται από τα ρεπορτάζ στις ΗΠΑ, έχει σκοπό να μείνει στους «λιμνανθρώπους» για όλη του την καριέρα.

Ο Γιοβάν Μπούχα αναφέρθηκε στην περίπτωσή του, μιας και το επόμενο καλοκαίρι θα αποτελεί έναν unrestricted free agent, τονίζοντας όμως ότι το πιθανότερο σενάριο είναι να παραμείνει παίκτης των Λέικερς.

Ενώ μάλιστα έδωσε και τη δική του εκτίμηση σχετικά με το ποσό το οποίο αναμένεται να ζητήσει. «Θεωρώ ότι είναι ένας παίκτης των 30-35 εκατομμυρίων. Άνθρωποι στη λίγκα υπολογίζουν ότι θα υπογράψει περισσότερα από 30 εκατομμύρια αυτό το καλοκαίρι, είτε με τους Λέικερς ή με κάποια άλλη ομάδα. Εκτιμώ ότι θα είναι με τους Λέικερς, θέλει να μείνει για μια ζωή» ήταν τα λόγια του.

Τι έκανε ο Όστιν Ριβς την περσινή σεζόν

Οι Λέικερς είναι δεδομένο ότι στοχεύχουν ψηλά φέτος, έχοντας τον Λούκα Ντόντσιτς από το ξεκίνημα της σεζόν και με βάση τις κινήσεις που έκαναν για να χτιστεί η ομάδα γύρω του.

Ο Όστιν Ριβς αναμένεται να είναι πενταδάτος για ακόμα μια χρονιά, αφού κάθε χρόνο βελτιώνεται και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι. Την περασμένη σεζόν ο Ριβς μέτρησε μέσο όρο 20.2 πόντους, 4.5 ριμπάουντ, 5.8 ασίστ και 1.1 κλέψιμο με τη φανέλα των Λέικερς.