NBA, Ριβς: «Θέλει να παραμείνει για πάντα στους Λέικερς»
Ο Όστιν Ριβς αποτελεί ένα μεγάλο κεφάλαιο για τος Λος Άντζελες Λέικερς. Και όπως μεταφέρεται από τα ρεπορτάζ στις ΗΠΑ, έχει σκοπό να μείνει στους «λιμνανθρώπους» για όλη του την καριέρα.
Ο Γιοβάν Μπούχα αναφέρθηκε στην περίπτωσή του, μιας και το επόμενο καλοκαίρι θα αποτελεί έναν unrestricted free agent, τονίζοντας όμως ότι το πιθανότερο σενάριο είναι να παραμείνει παίκτης των Λέικερς.
Jovan on Austin Reaves:August 15, 2025
"People around the league are penciling him in to make $30+ million this summer whether it's with the Lakers or someone else. I expect it to be with the Lakers...he wants to be a Laker for life" pic.twitter.com/5WBfgkg3YI
Ενώ μάλιστα έδωσε και τη δική του εκτίμηση σχετικά με το ποσό το οποίο αναμένεται να ζητήσει. «Θεωρώ ότι είναι ένας παίκτης των 30-35 εκατομμυρίων. Άνθρωποι στη λίγκα υπολογίζουν ότι θα υπογράψει περισσότερα από 30 εκατομμύρια αυτό το καλοκαίρι, είτε με τους Λέικερς ή με κάποια άλλη ομάδα. Εκτιμώ ότι θα είναι με τους Λέικερς, θέλει να μείνει για μια ζωή» ήταν τα λόγια του.
Τι έκανε ο Όστιν Ριβς την περσινή σεζόν
Οι Λέικερς είναι δεδομένο ότι στοχεύχουν ψηλά φέτος, έχοντας τον Λούκα Ντόντσιτς από το ξεκίνημα της σεζόν και με βάση τις κινήσεις που έκαναν για να χτιστεί η ομάδα γύρω του.
Ο Όστιν Ριβς αναμένεται να είναι πενταδάτος για ακόμα μια χρονιά, αφού κάθε χρόνο βελτιώνεται και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι. Την περασμένη σεζόν ο Ριβς μέτρησε μέσο όρο 20.2 πόντους, 4.5 ριμπάουντ, 5.8 ασίστ και 1.1 κλέψιμο με τη φανέλα των Λέικερς.
