Ο Μαρκ Κούμπαν αποκάλυψε το πόσο κοντά βρέθηκε ο Κόμπι Μπράιαντ στο να γίνει trade στους Ντάλας Μάβερικς το 2007.

Ο Κόμπι Μπράιαντ αποτέλεσε αδιαμφισβήτητα έναν από τους κορυφαίους αθλητές που έχουν ασχοληθεί με το μπάσκετ, με το όνομά του ακόμα και σήμερα να συνεχίζει να εμπνέει παιδιά και παράλληλα να θεωρείται ως πραγματικός legend του NBA, έχοντας αφήσει το στίγμα του στους Λος Άντζελες Λέικερς όπου πέρασε όλη του την καριέρα στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού... κάτι το οποίο ωστόσο θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί διαφορετικά.

Πιο συγκεκριμένα, ο άλλοτε κάτοχος του μετοχικού κεφαλαίου των Ντάλας Μάβερικς, Μαρκ Κούμπαν, σε εμφάνισή του στο podcast του επίσης θρύλου και άλλοτε συμπαίκτη του Kobe, Σακίλ Ο' Νιλ και αποκάλυψε ότι βρέθηκε πολύ κοντά στον να αποκτήσει τον Μπράιαντ!

Για την ακρίβεια ανέφερε ότι αυτό ήταν να γίνει το 2007, όταν ο τότε παίκτης των Λέικερς είχε ζητήσει να φύγει από την ομάδα του Λος Άντζελες. Μάλιστα, σε περίπτωση όπου ολοκληρωνόταν το trade, θα βρισκόταν συμπαίκτης με τον τότε MVP, Ντιρκ Νοβίτσκι!

«Αντιλαμβάνεσαι πόσο κοντά ήμασταν στο να κάνουμε trade για τον Μπράιαντ το 2007; Ήμασταν τόσο κοντά. Μίλησε με τον Τζέρι Μπας και τα βρήκαμε με τον Τζέρι, γιατί ο Κόμπε είχε ζητήσει να φύγει. Ο Τζέρι είπε: "Εντάξει, αν θες να φύγεις, θα το φροντίσω".

Θα δίναμε τον Τζος Χάουαρντ, τον Τζέισον Τέρι και picks. Όχι τον Ντιρκ, επειδή είπα όλους εκτός από τον Ντιρκ. Θυμάμαι να λέω σε κάποιον: "Μάντεψε, ο Μπράιαντ θα γίνει παίκτης των Μάβερικς". και κυριολεκτικά σκέφτηκα ότι ολοκληρώθηκε, και τότε ο Μιτς Κούπτσακ (σ.σ ο GM των Λέικερς) μπήκε στη μέση και είπε ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, έπεισε τον Κόμπε. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία».