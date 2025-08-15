Ο Μπόουνς Χάιλαντ φαίνεται πως θα αγωνίζεται και την επόμενη σεζόν στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «Athletic».

Τον Μπόουνς Χάιλαντ βλέπουν ως το πιθανό τελευταίο κομμάτι που θα συμπληρώσει το παζλ του ρόστερ τους οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς. Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει το «Athletic» και ο Τζον Κραζίνσκι, η ομάδα της Μινεσότα φαίνεται πως καταλήγει στον 24χρονο γκαρντ για να κλείσει το ρόστερ της.

Οι Τίμπεργουλβς θέλουν να προσθέσουν βάθος στην περιφέρειά τους και ο Μπόουνς Χάιλαντ είναι ο εκλεκτός τους, ένεκα της ικανότητάς του στο σκοράρισμα, αλλά και της παρουσίας του στην ομάδα την περασμένη σεζόν. Ο ίδιος είχε υπογράψει two way συμβόλαιο τον περασμένο Φεβρουάριο, παίζοντας μάλιστα σε τέσσερα ματς με τη φανέλα τους.

Όπως μεταφέρει το ρεπορτάζ του «Athletic», οι Τίμπεργουλβς κοίταξαν και άλλες περιπτώσεις. Συγκεκριμένα τον Μάλκολμ Μπρόγκντον, τον Λάντριρ Σάμετ και τον Κάμερον Πέιν.

Η σεζόν του Μπόουνς Χάιλαντ

Στη λίγκα ο Μπόουνς Χάιλαντ έκανε την εμφάνισή του το 2021, όταν και επιλέχθηκε από τους Ντένβερ Νάγκετς. Η περσινή σεζόν, όμως για εκείνον δεν είχε πολλά παιχνίδια.

Συγκεκριμένα αγωνίστηκε σε 24, τα 20 εκ των οποίων με τη φανέλα των Λος Άντζελες Κλίπερς, οι οποίοι τον έκαναν trade στους Τίμπεργουλβς. Στα 24 παιχνίδια του, ο Χάιλαντ σκόραρε 6.2 πόντους και είχε 1.0 ριμπάουντ, 1.3 ασίστ.