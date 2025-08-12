Ο σταρ των Μινεσότα Τίμπεργουλβς, Άντονι Έντουαρντς, βρίσκεται ξανά αντιμέτωπος με την πρώην σύντροφό του για την κηδεμονία και τη διατροφή της κόρης τους, με τη διαμάχη να παίρνει νέα τροπή μετά τις αυξημένες οικονομικές απαιτήσεις και την απαίτηση για δημόσια συγγνώμη.

Ο Άντονι Έντουαρντς βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο, αυτή τη φορά όχι για τις επιδόσεις του στο παρκέ, αλλά για μια έντονη προσωπική διαμάχη εκτός γηπέδων. Ο σταρ των Μινεσότα Τίμπεργουλβς συνεχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπος με την πρώην σύντροφό του, Αΐσα Χάουαρντ, για την κηδεμονία και τη διατροφή της κόρης τους, η οποία γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 2024.

Ο 24χρονος γκαρντ είχε συμφωνήσει να καταβάλει στην 39χρονη το ποσό του 1,08 εκατ. δολαρίων ως εφάπαξ διατροφή μέχρι την ενηλικίωση του παιδιού, με την προϋπόθεση ότι η Χάουαρντ θα αναλάμβανε την πλήρη κηδεμονία και θα απέφευγε να τον δυσφημεί δημόσια. Ωστόσο, η υπόθεση δεν φαίνεται να έχει κλείσει.

Σύμφωνα με νέες απαιτήσεις της, η πρώην σύντροφος του Έντουαρντς ζητά επιπλέον 500.000 δολάρια εφάπαξ, 55.000 δολάρια ετησίως και μηνιαία διατροφή, προκειμένου να συναινέσει σε οριστική συμφωνία. Επιπλέον, απαιτεί δημόσια συγγνώμη από τον παίκτη για δηλώσεις και αναφορές που έβλαψαν την εικόνα της κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαμάχης. Η Χάουαρντ, μάλιστα, ισχυρίζεται ότι έχει ήδη ξοδέψει περίπου 100.000 δολάρια από το αρχικό ποσό που έλαβε και εκτιμά πως τα χρήματα που της έχουν δοθεί δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες της κόρης τους μέχρι την ενηλικίωσή της.