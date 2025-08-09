Οι Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο δε θα αγωνιστούν ανήμερα των Χριστουγέννων, ενώ στην πρεμιέρα του NBA οι Λέικερς αντιμετωπίζουν τους Γουόριορς.

Στις 21 Οκτωβρίου έχει προγραμματιστεί το τζάμπολ του NBA. Με τους πρωταθλητές, Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ να παραλαμβάνουν τα δαχτυλίδια τους στην πρεμιέρα, όπως είναι η παράδοση, απέναντι στους Χιούστον Ρόκετς.

Πέραν της συγκεκριμένης αναμέτρησης, όμως, το μεγάλο παιχνίδι που θα εκκινήσει τη σεζόν στο NBA, είναι αυτό μεταξύ των Λέικερς και των Γουόριορς στο Λος Άντζελες. Η παρέα του Λούκα Ντόντσιτς και του ΛεΜπρόν Τζέιμς θα αντιμετωπίσει τον Στεφ Κάρι, στο δεύτερο εναρκτήριο ματς της σεζόν.

Τα παιχνίδια της πρεμιέρας του NBA

Θάντερ - Ρόκετς

Λέικερς - Γουόριορς

Ωστόσο, πέραν από την πρεμιέρα, ο Σαμς Σαράνια αποκάλυψε και τις πέντε αναμετρήσεις που θα διεξαχθούν ανήμερα των Χριστουγέννων. Ημέρα που παραδοσιακά λατρεύεται από τους φαν του NBA, με το πρόγραμμα να είναι πάντοτε γεμάτο από σπουδαίες αναμετρήσεις.

Σε αυτό, όμως δεν υπάρχουν οι Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο για τη φετινή σεζόν.

Τα παιχνίδια των Χριστουγέννων στο NBA

Νικς - Καβαλίερς

Θάντερ - Σπερς

Λέικερς - Ρόκετς

Γουόριορς - Μάβερικς

Νάγκετς - Τίμπεργουλβς