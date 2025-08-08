Νέο επεισόδιο στις εξωαγωνιστικές περιπέτειες του Μάλικ Μπίσλεϊ, καθώς του έγινε έξωση από την κατοικία του στο Ντιτρόιτ, την ώρα που βρίσκεται υπό έρευνα του FBI για υπόθεση παράνομου στοιχηματισμού.

Οι δικαστικές περιπέτειες του Μάλικ Μπίσλεϊ, συνεχίζονται μετά τις κατηγορίες για παράνομο στοιχηματισμό. Σύμφωνα με έγγραφο που κατατέθηκε στο 36ο Περιφερειακό Δικαστήριο, ο 28χρονος κλήθηκε στις 6 Αυγούστου να αποχωρήσει από την κατοικία του στο «The Stott», ένα πολυτελές συγκρότημα διαμερισμάτων στο κέντρο του Ντιτρόιτ.

Η εταιρεία Paperclip Properties LLC, που διαχειρίζεται το κτήριο, είχε κινηθεί δικαστικά εναντίον του στις 6 Μαρτίου, διεκδικώντας 14.150 δολάρια για απλήρωτα ενοίκια. Η υπόθεση αποσύρθηκε στις 31 Μαρτίου, ωστόσο η εταιρεία κατέθεσε εκ νέου αγωγή στις 3 Ιουνίου για νέο χρέος ύψους 7.355 δολαρίων. Ο Μπίσλεϊ κλήθηκε να εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 16 Ιουνίου, αλλά δεν έδωσε το «παρών», με αποτέλεσμα στις 15 Ιουλίου να κριθεί ερήμην ένοχος.

Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά νομικών προβλημάτων για τον έμπειρο σούτινγκ γκαρντ. Ο Μπίσλεϊ βρίσκεται παράλληλα στο μικροσκόπιο του FBI για υπόθεση ύποπτης στοιχηματικής δραστηριότητας σε παιχνίδι που συμμετείχε ως μέλος των Μιλγουόκι Μπακς την περίοδο 2023-24. Οι αποκαλύψεις αυτές «πάγωσαν» τις συζητήσεις που είχε με τους Πίστονς για τριετές συμβόλαιο αξίας 42 εκατομμυρίων δολαρίων, με την ομάδα τελικά να επιλέγει τον Ντάνκαν Ρόμπινσον.