NBA: Ανανέωση με Γουίζαρντς για τον Άντονι Γκιλ
Ο Άντονι Γκιλ θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα των Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, καθώς υπέγραψε νέο μονοετές συμβόλαιο με την ομάδα της αμερικανικής πρωτεύουσας, αξίας 2,6 εκατομμυρίων δολαρίων.
Ο 32χρονος πάουερ φόργουορντ ανήκει στους Γουίζαρντς από τον Δεκέμβριο του 2020, έχοντας σταθερή παρουσία στο ρόστερ.
Οι φίλαθλοι του ελληνικού πρωταθλήματος τον θυμούνται από την τριετή του θητεία στη Χίμκι (2017-2020), όπου είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί με τον Γιώργο Μπαρτζώκα.
AG 🤝 D.C. ✍️— Washington Wizards (@WashWizards) August 7, 2025
📰 Read more: https://t.co/ntLJhma0gj#ForTheDistrict | @RobinhoodApp pic.twitter.com/EkSvFKLRQP
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.