Ο Άντονι Γκιλ θα παραμείνει στους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, υπογράφοντας μονοετές συμβόλαιο 2,6 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Άντονι Γκιλ θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα των Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, καθώς υπέγραψε νέο μονοετές συμβόλαιο με την ομάδα της αμερικανικής πρωτεύουσας, αξίας 2,6 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο 32χρονος πάουερ φόργουορντ ανήκει στους Γουίζαρντς από τον Δεκέμβριο του 2020, έχοντας σταθερή παρουσία στο ρόστερ.

Οι φίλαθλοι του ελληνικού πρωταθλήματος τον θυμούνται από την τριετή του θητεία στη Χίμκι (2017-2020), όπου είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί με τον Γιώργο Μπαρτζώκα.