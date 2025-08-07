Ο Τρέι Γιανγκ φαίνεται πως δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος που δεν έχει, ακόμα, δεχτεί πρόταση για μαξ συμβόλαιο από τους Ατλάντα Χοκς.

Τα πράγματα για τον Τρέι Γιανγκ δεν εξελίσσονται όπως εκείνος θα ήθελε. Οι Ατλάντα Χοκς δεν έχουν κάνει ακόμα την πρόταση της επέκτασης για το μαξ συμβόλαιο, κάτι που έχει προκαλέσει ανησυχία στον ίδιο.

Συγκεκριμένα ο Μαρκ Σπίαρς επανέφερε την υπόθεση στο προσκήνιο, αναφέροντας ότι ο Τρέι Γιανγκ παραμένει δυσαρεστημένος για το γεγονός πως δεν έχει δεχτεί την πρόταση που περίμενε. Κάτι που είχε δείξει δημόσια, με ένα αμφιλεγόμενο tweet πριν από έναν μήνα, αλλά τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει.

Η προθεσμία για τον Τρέι Γιανγκ

Οι Χοκς έχουν το δικαίωμα να προσφέρουν στον Τρέι Γιανγκ συμβόλαιο αξίας περίπου 228 εκατομμυρίων δολαρίων, για τέσσερα χρόνια. Κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει συμβεί, αλλά υπάρχει το δικαίωμα να γίνει έως τις 30 Ιουνίου του 2026.

Ο Τρέι Γιανγκ ολοκλήρωσε την περσινή κανονική περίοδο με 24.2 πόντους, 11.6 ασίστ και 3.1 ριμπάουντ σε 76 παιχνίδια, αλλά οι Χοκς δεν κατάφεραν να μπουν στα playoffs, αφού ηττήθηκαν στο πρώτο ματς των play in από τους Μάτζικ.