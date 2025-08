Ο Τάιλερ Χίρο τραβά πολλά βλέματα ομάδων του ΝΒΑ όσο δεν ανανεώνει με τους Χιτ.

Ο Τάιλερ Χίρο μαζί με τον Μπαμ Αντεμπάγιο είναι αυτή τη στιγμή οι κορυφαίοι παίκτες των Xιτ, αλλά για τον πρώτο δεν είναι σίγουρο το μέλλον με την ομάδα.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Clutchpoints, ομάδες του ΝΒΑ παρακολουθούν την κατάσταση του και ίσως στο μέλλον κάνουν την κίνηση τους.

«Ο Χίρο δικαιούται τριετούς επέκτασης συμβολαίου αξίας σχεδόν 150 εκατομμυρίων δολαρίων με τους Χιτ τον Οκτώβριο πριν από την έναρξη της σεζόν 2025-26. Αυτή είναι μια κατάσταση που οι ομάδες παρακολουθούν, καθώς ο Πατ Ράιλι ήταν πάντα επιφυλακτικός με τις επεκτάσεις. Χαρακτηριστική η περίπτωση του Μπάτλερ. Η απόφαση για επέκταση ή μη επέκταση του Χίρο θα δείξει πώς βλέπουν οι Χιτ τις πιθανότητες τους στην Ανατολή».

Να τονιστεί πως στον Τζίμι Μπάτλερ δεν είχαν δώσει την επέκταση που ήθελε, με τον παίκτη να πηγαίνει στους Γουόριορς.

