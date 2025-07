Καλά προχωράει η αποθεραπεία του Τζέισον Τέιτουμ μετά τη ρήξη αχιλλείου που υπέστη, κάτι που δείχνει το γεγονός πως περπατά πλέον χωρίς προστατευτική μπότα.

O Τζέισον Τέιτουμ είχε υποστεί ρήξη του αχίλλειου τένοντα στο δεξί πόδι στο Game 4 της σειράς των Σέλτικς με τους Νικς τα ξημερώματα της Τρίτης 13/5 και αποχώρησε με αμαξίδιο με τη συνοδεία γιατρών έχοντας ξεσπάσει σε λυγμούς. Ο σταρ των Κελτών υποβλήθηκε σε επέμβαση χωρίς να υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του!

Πάντως πλέον τα μαντάτα είναι καλά. Ο JT ήδη περπατά χωρίς προστατευτική μπότα σε λιγότερο από τρεις μήνες από τότε που τραυματίστηκ σοβαρά. Σημάδι που δείχνει πως η αποθεραπεία του προχωρά με σωστό τρόπο.

Φσικά οι Σέλτικς και ο Τέιτουμ δεν θα βιαστούν, αφού θέλουν να είναι 100% ο παίκτης όταν επιστρέψει. Πάντως το φετινό καλοκαίρι έχασαν τους Χόλιντεϊ και Πορζίνγκις, ενώ απέκτησαν τον Σάιμονς από το Πόρτλαντ.

Jayson Tatum already walking without a boot under 3 months after tearing his achilles. Great sign in his recovery 🙏



