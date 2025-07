Ο Κρις Πολ ήταν εμφανώς συγκινημένος από την αποθέωση που δέχθηκε από τον κόσμο των Κλίπερς.

Στην ομάδα που πέρασε έξι χρόνια της σπουδαίας καριέρας του, τους Κλίπερς επέστρεψε ο Κρις Πολ. Ο βετεράνος γκαρντ θα παίξει για τη σεζόν που έρχεται στην ομάδα του Λος Άντζελες.

Σίγουρα ξυπνούν... μνήμες της περίφημης Lob City, με τον CP3 να παλεύει τότε για το πρωτάθλημα αλλά να μην τα καταφέρνει. Στην παρουσίαση του πάντως δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνηση του μετά από την αποθέωση που δέχθηκε από τον κόσμο.

«Ήθελα να επιστρέψω στους Κλίπερς. Ήθελα να είμαι στο... σπίτι. Είμαι χαρούμενος από τις κινήσεις που έκανε η ομάδα στην offseason. Ήρθε ο Μπρουκ Λόπεζ. Μίλησα στον Χάρντεν και τον Λέοναρντ. Είμαι ενθουσιασμένος», ήταν τα λόγια του.

Θα είναι πολύ κρίμα αυτός ο παίκτης να τελειώσει την καριέρα του χωρίς κάποιο δαχτυλίδι. Σίγουρα πάντως θα μπει κάποια στιγμή στο Hall Of Fame με τα όσα έχει καταφέρει στο μπάσκετ.

"I wanted to get back and play here by any means necessary" - Chris Paul



Full Press Conference >> https://t.co/QdJtH3kyQn

All the feels 🥹❤️



Chris Paul is HOME with #ClipperNation! pic.twitter.com/tlWrX7ggPN July 28, 2025