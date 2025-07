Οι φίλοι των Λέικερς δε χρειάζεται να ανησυχούν για την επέκταση του συμβολαίου του Λούκα Ντόντσιτς, σύμφωνα με τον Μπράιαν Γουίντχορστ.

Πριν από μερικές ημέρες ο Λούκα Ντόντσιτς βρέθηκε στην Ελλάδα, στην εκδήλωση της Nike με προερξάρχοντα τον Μάικλ Τζόρνταν, ωστόσο στο Λος Άντζελες... ανησυχούν. Ο Σλοβένος σούπερ σταρ περιμένει ένα παχυλό συμβόλαιο για να επεκτείνει τη συνεργασία του με τους Λέικερς, στους οποίους βρέθηκε μεσούσης της περσινής σεζόν.

Με τον Μπράιαν Γουίντχορστ να συνιστά ψυχραιμία στους φίλους της ομάδας, αν αυτό δε συμβεί σύντομα. «Δεν περιμένω να συμβεί τόσο νωρίς. Παίζει με τη Σλοβενία. Μη φρικάρετε αν δεν ακούσετε από τον Ντόντσιτς νέα για το συμβόλαιό του μέχρι τον Σεπτέμβριο» ανέφερε ο Αμερικανός δημοσιογράφος.

Ο Ντόντσιτς αναμένεται να βρεθεί στο προσεχές EuroBasket (27 Αυγούστου - 14 Σεπτεμβρίου) και έτσι οι συζητήσεις για το συμβόλαιό του και ένα ενδεχόμενο υπογραφής θα καθυστερήσει. Οι Λέικερς αναμένεται να του δώσουν 229 εκατομμύρια δολάρια για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, ενώ όπως αναφέρει το ρεπορτάζ από τις ΗΠΑ, ο Ντόντσιτς πιθανόν να ζητήσει 165 εκατομμύρια για τρία χρόνια.

Windy on Luka's upcoming extension next month:



"I would not expect it to happen that early. He's playing for the Slovenian national team. Do not freak out if you do not hear from Luka contractually until September" pic.twitter.com/SfaHIQBJoS