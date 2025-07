Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας έγινε trade από τους Σακραμέντο Κινγκς και πηγαίνει στους Νάγκετς, με τον Ντάριο Σάριτς να κάνει το αντίθετο δρομολόγιο.

Το μέλλον του Γιόνας Βαλαντσιούνας στο Σακραμέντο μόνο δεδομένο δεν ήταν. Κάτι που αποδείχθηκε και επίσημα, με τον Λιθουανό σέντερ να μετακομίζει στο Ντένβερ, για να γίνει συμπαίκτης με τον Νίκολα Γιόκιτς.

Ο Βαλαντσιούνας έγινε trade από τους Κινγκς, οι οποίοι αντίστοιχα παίρνουν τον Ντάριο Σάριτς. Με τον Λιθουανό να γίνεται πλέον ο back up ψηλός των Νάγκετς, πίσω από τη... σκιά του Σέρβου σούπερ σταρ.

Ο 33χρονος βετεράνος έχει υπογράψει από την περίοδο που βρισκόταν στους Γουίζαρντς συμβόλαιο τριών ετών, με 30.3 εκατομμύρια απολαβές. Διανύει πλέον τη δεύτερη σεζόν αυτού, με την τρίτη να έχει team option. Στα μέσα της σεζόν μετακινήθηκε στους Κινγκς, όπου και αγωνίστηκε για 32 παιχνίδια, μετρώντας 8.7 πόντους, 7.0 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ.

Από την πλευρά του ο Ντάριο Σάριτς δεν είχε μία σεζόν στην οποία αγωνίστηκε αρκετά, έχοντας μόλις 16 παιχνίδια και 3.5 πόντους με 3.1 ριμπάουντ μέσο όρο.

The Sacramento Kings are trading Jonas Valanciunas to the Denver Nuggets for Dario Saric, sources tell ESPN. pic.twitter.com/D2Xmbm4DN1