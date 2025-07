Στους Μιλγουόκι Μπακς θα επιστρέψει ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, μόλις ξεκαθαρίσει η παραμονή του Γιάννη, σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο Μαρκ Στάιν.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο αναμένεται από την ερχόμενη σεζόν να επιστρέψει στη δράση και οι Μιλγουόκι Μπακς, πιθανότατα θα είναι η ομάδα στην οποία θα αγωνιστεί ξανά.

Σύμφωνα με τον Μαρκ Στάιν, τα «Ελάφια» σκοπεύουν να προσθέσουν βάθος στο ρόστερ τους με τον Θανάση. «Οι Μπακς αναμένεται να υπογράψουν ξανά τον αδερφό του Αντετοκούνμπο, τον Θανάση, εάν ο σούπερ σταρ τους παραμείνει» αναφέρεται στις ΗΠΑ.

Θυμίζουμε πως ο Θανάσης Αντετοκούνμπο υπέστη ρήξη αχιλλείου τον Μάιο του 2024. Τραυματισμός που του στέρησε τη συμμετοχή στο Προολυμπιακό τουρνουά και τους Ολυμπιακούς Αγώνες μετέπειτα. Στα 32 του θα συνεχίσει δίπλα στον αδερφό του, έχοντας περάσει το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του στους Μπακς.

Εκεί όπου αγωνίζεται μετά τη διετία του στον Παναθηναϊκό, από το 2019 και έπειτα, έχοντας συνολικά 221 αγώνες. Στην τελευταία του σεζόν, το 2023-24 ο πρεσβύτερος των Αντετοκούνμπο μέτρησε 34 παιχνίδια, έχοντας 0.9 πόντους, 0.5 ασίστ και 0.4 ριμπάουντ σε περίπου 5 λεπτά που πατούσε παρκέ.

The Milwaukee Bucks are expected to re-sign Thanasis Antetokounmpo if Giannis stays, per @TheSteinLine



