Πολύ άτυχη στιγμή για τον Θανάση Αντετοκούνμπο που υπέστη ρήξη αχιλλείου και θα υποβληθεί σε επέμβαση.

Μια πολύ δύσκολη και άτυχη στιγμή για τον Elevator. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο υπέστη ρήξη αχιλλείου τένοντα και θα υποβληθεί σε επέμβαση για να λύσει το θέμα. Αυτό σημαίνει πως ο Έλληνας φόργουορντ θα χάσει το Προολυμπιακό που θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ από τις 2 έως τις 7 Ιουλίου.

Φέτος ο Θανάσης έπαιξε σε 34 ματς με τα ελάφια και είχε 0.9 πόντους, 0.4 ριμπάουντ και 0.5 ασίστ κατά μέσο όρο στα 4.6 λεπτά που πάτησε παρκέ. Οι Μπακς αποκλείστηκαν στον πρώτο γύρο των play off.

Milwaukee Bucks forward Thanasis Antetokounmpo has sustained a torn Achilles tendon and will undergo surgery, sources tell @TheAthletic @Stadium. pic.twitter.com/ujTno6wJJ0