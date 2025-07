Ο Αλ Χόρφορντ είναι στην αγορά, οι Γουόριορς είναι το φαβορί για να τον κάνουν δικό τους, όμως οι Νάγκετς παραμονεύουν, με το ζήτημα του Βαλαντσιούνας να κρίνει και την στάση των Σβόλων.

Ο Αλ Χόρφορντ αποχώρησε από τους Σέλτικς και πλέον έχει τρεις επιλογές για την συνέχεια, με αυτές να συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες.

Πρώτη επιλογή και μεγάλο φαβορί για τον Χόρφοντ είναι το Γκόλντεν Στέιτ. Οι Πολεμιστές ταιριάζουν απόλυτα στον Χόρφορντ και με την ομάδα του Στεφ Κάρι να τον έχει και μεγάλη ανάγκη, καθώς ο Κεβόν Λούνεϊ αποχώρησε με προορισμό τη Νέα Ορλεάνη και τους Πέλικανς.

Δεύτερη επιλογή είναι η απόσυρση από το μπάσκετ για τον 39χρονο, ενώ τρίτη επιλογή είναι οι Ντένβερ Νάγκετς. Οι Σβόλοι κοιτάζουν την περίπτωσή του, όμως, σύμφωνα με τον Εβάν Σάιντερι, το κατά πόσο θα κινηθούν ή όχι για την απόκτησή του έχει να κάνει με το τι μέλλει γενέσθαι με την περίπτωση του Γιόνας Βαλαντσιούνας.

Al Horford will be making his decision between the Nuggets and Warriors on his next team.



If Jonas Valanciunas is intent on leaving for Europe, Horford becomes an extremely enticing option for Denver.



Currently, Golden State is viewed as the favorite for Horford’s services. pic.twitter.com/tmx8TqaOQe