Μαρκ Στάιν: «Στο τέλος της εβδομάδας η επισημοποίηση του trade του Βαλαντσιούνας, εγγυημένος μόνο ο πρώτος χρόνος»

Άλλο ένα ρεπορτάζ από τον Μαρκ Στάιν θέλει τον Γιόνας Βαλαντσιούνας να μην έχει εγγυημένο συμβόλαιο για τον δεύτερο χρόνο του στο NBA.

Τα ρεπορτάζ στην άλλη άκρη του Ατλαντικού πάνε και έρχονται για τον Γιόνας Βαλαντσιούνας και το ενδεχόμενο να αφήσει το NBA για λογαριασμό του Παναθηναϊκού.

Μετά τον Ντονάτας Ουρμπόνας από το BasketNews ο οποίος υποστήριξε ότι είναι ψευδή τα όσα γράφονται για συμφωνία Νάγκετς-Βαλαντσιούνας για τον δεύτερο χρόνο του συμβολαίου του, σειρά πήρε και έγκυρος Μαρκ Στάιν, ο οποίος έχει ασχοληθεί αρκετά με το συγκεκριμένο θέμα.

Συγκεκριμένα ανέφερε και πάλι ότι το trade μεταξύ του Λιθουανού σέντερ και του Ντάριο Σάριτς αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος της εβδομάδας, ενώ επικαλέστηκε την επαφή του με την εταιρεία που εκπροσωπεί τον Βαλαντσιούνας, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Άνθρωπος από την Excel Sports ανέφερε ότι οι Νάγκετς δεν έχουν εγγυημένο τον δεύτερο χρόνο (2026-27) του συμβολαίου του Γιόνας Βαλαντσιούνας. Εγγυημένα είναι τα 10.4 εκατομμύρια δολάρια για τη σεζόν 2025-26».

Denver's trade to acquire Jonas Valančiūnas remains on course to be made official later this week but an Excel Sports official tells @TheSteinLine that the Nuggets have not have guaranteed the second season (‘26-27) left on Valančiūnas' deal.



He is guaranteed $10.4M in ‘25-26. pic.twitter.com/qaPSjeSB7U