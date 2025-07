«Λανθασμένα τα όσα γράφονται ότι ο Βαλαντσιούνας έχει συμφωνήσει με το Ντένβερ για εγγυημένο δεύτερο χρόνο»

Οι Λιθουανοί αναφέρουν ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία του Γιόνας Βαλαντσιούνας με το Ντένβερ για δεύτερο εγγυημένο χρόνο στο συμβούλιό του.

Τις τελευταίες ώρες κυκλοφόρησαν κάποια ρεπορτάζ που ήθελαν τον Λιθουανό σέντερ να έχει συμφωνήσει με τους Νάγκετς για παραμονή στο Ντένβερ.

Ο λόγος είχε να κάνει με υποτιθέμενη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών ώστε να γίνει εγγυημένος και ο δεύτερος χρόνος στο συμβόλαιό του. Τα πάντα ξεκίνησαν από μια παρερμηνεία σε podcast του Ντένβερ, αν και ο έμπειρος δημοσιογράφος, Βικ Λομπάρντι, είχε κάνει εικασία και δεν είχε δώσει είδηση. Κάτι που εξήγησε και ο ίδιος σε σχετικό tweet λίγο αργότερα.

Σειρά πήρε ο Ντονάτος Ουρμπόνας από το BasketNews που είχε αποκαλύψει και την είδηση για συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Γιόνας Βαλαντσιούνας, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Για να διευκρινίσουμε κάτι, τα ρεπορτάζ που θέλουν τον Γιόνας Βαλαντσιούνας να έχει έρθει σε συμφωνία με το Ντένβερ για εγγυημένο δεύτερο χρόνο στο συμβόλαιό του, είναι λανθασμένα».

Η υπόθεση του Λιθουανού σέντερ παραμένει στον αέρα και τα πάντα είναι ανοικτά όσον αφορά το μέλλον του, με τους «πράσινους» να θέλουν διακαώς τον Βαλαντσιούνας στο ρόστερ της ομάδας τους.

Just to clarify, the reports and assumptions that Jonas Valanciunas has reached an agreement with Denver that includes a guaranteed second year are simply false.