Ο Σάντρο Μαμουκελασβίλι βρήκε το συμβόλαιο που έψαχνε στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού. Ο Γεωργιανός φόργουορντ συμφώνησε με τους Τορόντο Ράπτορς για την επόμενη διετία, έχοντας λαμβάνειν 5.5 εκατομμύρια δολάρια.

Μάλιστα στο συμβόλαιό του, όπως μετέδωσε ο Σαμς Σαράνια, υπάρχει και οψιόν από την πλευρά του για τη δεύτερη σεζόν. Προερχόμενος από τους Σαν Αντόνιο Σπερς, όπου και αγωνίστηκε για 61 παιχνίδια την περσινή σεζόν.

Εκεί ο Μαμουκελασβίλι μέτρησε 6.3 πόντους, 3.1 ριμπάουντ σε 11 λεπτά συμμετοχής μέσο όρο, με την καριέρα του να συνεχίζεται στο NBA, παρότι η περίπτωσή του συγκέντρωσε ενδιαφέρον από την Ευρώπη, μεταξύ αυτών και του Παναθηναϊκού, στο ενδεχόμενο που θα έμενε οριστικά χωρίς ομάδα.

