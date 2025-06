Οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς αποφάσισαν να αφήσουν ελεύθερο τον ΝτιΆντρε Έιτον, ο οποίος θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στη free agency.

Ο ΝτιΆντρε Έιτον βρίσκεται στο τελικό στάδιο διακανονισμού της αποδέσμευσής του από το συμβόλαιό του με τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, ώστε να μείνει ελεύθερος, όπως αποκάλυψε ο Σαμς Σαράνια του ESPN.

Αυτή η κίνηση προκάλεσε έκπληξη στον κόσμο του NBA. Ο Έιτον, που κλείνει τα 27 τον Ιούλιο, είχε 35,6 εκατομμύρια δολάρια να λαμβάνει για τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, το οποίο έληγε το καλοκαίρι του 2025. Ο ίδιος και οι εκπρόσωποί του προσέγγισαν την ομάδα ζητώντας buyout, καθώς ο παίκτης επιθυμεί να αγωνιστεί σε ένα περιβάλλον με προοπτικές νίκης.

Sudden addition to the free-agent market. This gives Ayton, a former No. 1 overall pick who went to the NBA Finals with the Suns, the chance to receive a fresh opportunity as the Trail Blazers build around their depth of young centers. https://t.co/JlaQzrnI0N