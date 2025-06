Ο αστέρας των Λος Άντζελες Κλίπερς, Τζέιμς Χάρντεν κατηγορείται για αμέλεια, καθώς ο ανιψιός του έχει μηνυθεί για φερόμενη σεξουαλική επίθεση και βιασμό που φέρεται να συνέβη σε πάρτι την Παραμονή Πρωτοχρονιάς, τον Δεκέμβριο του 2024.

Η Μαρίσα Γουάτλι κατηγορεί τον Τζάστις Αρμάνι Μπλάκμπερν για σεξουαλική επίθεση και βιασμό σε αγωγή που κατατέθηκε στην κομητεία Χάρις του Τέξας. Η αγωγή κατηγορεί τον Χάρντεν για αμέλεια «λόγω της συμπεριφοράς του προσωπικού ασφαλείας στο σπίτι του μετά το πάρτι», σύμφωνα με δελτίο τύπου του δικηγορικού γραφείου Wigdor Law.

