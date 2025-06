Συγκλονιστικός Χαλιμπέρτον: «Ιντιάνα συγγνώμη, ο Θεός δεν σου στέλνει ποτέ περισσότερα από όσα μπορείς να αντέξεις»

O Tαϊρίς Χαλιμπέρτον έγραψε ένα συγκινητικό μήνυμα μετά την επέμβαση στον αχίλλειο τένοντα.

Oι Θάντερ παηγύρισαν το πρωτάθλημα του ΝΒΑ μετά τη νίκη στο Game 7 των τελικών κόντρα στους Πέισερς. Φυσικά επισκίασε τα πάντα ο πολύ σοβαρός τραυματισμός του Ταϊρίς Χαλιμπέρτον, που υπέστη ρήξη αχιλλείου και αποσύρθηκε από το πρώτο δωδεκάλεπτο.

Ο ηγέτης των Πέισερς που έκανε πράματα και θάματα στα playoffs και έφτασε κοντά στην κατάκτηση του τίτλου έγραψε ένα συγκλονιστικό μήνυμα μετά την επέμβαση στον αχίλλειο του.

Ανέβασε φωτογραφία μετά το χειρουργείο και σχημάτισε με τα χέρια του μια καρδιά.

Αναλυτικά

«Φίλε. Δεν ξέρω πώς να το πω εκτός από σοκ. Οι λέξεις δεν μπορούν να περιγράψουν τον πόνο της απογοήτευσης. Η απογοήτευση είναι τεράστια. Δούλεψα όλη την ζωή μου για να φτάσω σε αυτή τη στιγμή και έτσι τελειώνει; Δεν μπορώ να το εξηγήσω.

Τώρα που έκανα την επέμβαση, εύχομαι να μπορούσα να μετρήσω τις φορές που ο κόσμος μου είπε ‘να επιστρέψω πιο δυνατός’. Το ποδι μου μοιάζει με βάρος αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτό που πονάει περισσότερο νομίζω είναι το μυαλό μου. Νιώθω ότι ζαλίζομαι, αλλά ξέρω ότι αυτό είναι κάτι που όταν κοιτάζω πίσω ή όταν το ξεπεράσω, είναι κάτι που θα είμαι περήφανος επειδή πάλεψα. Νιώθω καλά που θα περάσει χωρίς να βλέπετε το άσχημο κλάμα αυτού του παιδιού.

Στα 25 μου, ξέρω ήδη ότι ο Θεός δεν σου στέλνει ποτέ περισσότερα από όσα μπορείς να αντέξεις. Ξέρω ότι θα βγω από αυτό ως καλύτερος άνθρωπος και καλύτερος παίκτης. Και ειλικρινά με ρήξη αχιλλείου και όλα, δεν το μετανιώνω. Θα το έκανα ξανά και ξανά, το να παλέψω για αυτή την πόλη και τα αδέλφια μου. Για την ευκαιρία να πετύχουμε κάτι ξεχωριστό.

Ιντιάνα συγγνώμη. Αν υπάρχουν φίλαθλοι που δεν το αξίζουν αυτό, είστε εσείς. Αλλά μαζί θα παλέψουμε για να επιστρέψουμε στην ίδα θέση και θα ξεπεράσουμε το εμπόδιο. Δεν αμφιβάλω ούτε στιγμή ότι με στηρίζετε και ελπίζω να ξέρετε ότι κάνω το ίδιο. Νομίζω ότι ο Κόμπι το είπε καλύτερα όταν βρέθηκε στην ίδια θέση: "Υπάρχουν πολύ σημαντικότερα προβλήματα στον κόσμο από έναν κομμένο αχίλλειο. Σταμάτα να λυπάσαι τον εαυτό σου, βρες το θετικό σε αυτό και δούλεψε με την ίδια πίστη, κίνητρο και θέληση όπως πάντα". Και είχε δίκιο. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να επιστρέψω.

Το ταξίδι μου μέχρι εδώ που είμαι σήμερα δεν ήρθε από τύχη. Πίεσα τον εαυτό μου κάθε μέρα για να γίνω σπουδαίος. Και θα συνεχίσω να το κάνω. Το πιο σημαντικό είναι ότι είμαι ευγνώμων. Ευγνώμων για κάθε εμπειρία που με οδήγησε εδώ, για την αγάπη που πήρα από το μπάσκετ. Είμαι ευγνώμων για τον δρόμο που έχω μπροστά μου. Δείτε με πώς θα επιστρέψω από αυτό. Δώστε μου χρόνο, θα σηκωθώ και θα γίνω η καλύτερη εκδοχή του Ταϊρίς Χαλιμπάρτον.

Εμπιστεύσου τον κύριο με όλη την καρδιά σου και μην στηριχθείς στο πώς το καταλαβαίνεις εσύ. Σε όλη σου την διαδρομή αναγνώρισε Αυτόν και Αυτός θα σε οδηγήσει στο σωστό μονοπάτι».

