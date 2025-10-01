Ο Κάιλ Γκάι, ο οποίος αποσύρθηκε από την ενεργό δράση στα 26 του χρόνια για να επιστρέψει στο πανεπιστήμιο της Virginia και να αναλάβει θέση στο επιτελείο της ομάδας, γύρισε στα παρκέ και υπέγραψε συμβόλαιο Exhibit 10 με τους Ιντιάνα Πέισερς.

Τον Αύγουστο του 2024, ο Κάιλ Γκάι αποφάσισε να επιστρέψει στο πανεπιστήμιο της Virginia και να αναλάβει θέση στο επιτελείο της ομάδας ως Athlete Development Mentor – Special Assistant, ολοκληρώνοντας πρόωρα την καριέρα του. Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί, μεταξύ άλλων, στον Παναθηναϊκό και την Τενερίφη. Πλέον επιστρέφει στα παρκέ, αφού υπέγραψε συμβόλαιο Exhibit 10 με τους Ιντιάνα Πέισερς, ψάχνοντας ακόμα μία ευκαιρία στο ΝΒΑ.

Ο Γκάι ήταν η 55η επιλογή στο 2019 NBA Draft, έπαιξε στους Σακραμέντο Κινγκς, είχε σύντομες θητείες στους Μαϊάμι Χιτ και σε ομάδες της G-League και την περίοδο 2022/23 έπαιξε στη Μπανταλόνα με την οποία έκανε μία πολύ καλή σεζόν, κερδίζοντας τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.

Τι είναι το Exhibit 10 συμβόλαιo

Ουσιαστικά πρόκειται για μια μονοετή, μη εγγυημένη συμφωνία στον κατώτατο μισθό του NBA, η οποία επιτρέπει στις ομάδες να αξιολογούν παίκτες κατά τη διάρκεια της preseason. Περιλαμβάνει έναν όρο που επιτρέπει τη μετατροπή της σε συμβόλαιο Two-Way και ένα bonus, συνήθως έως 75.000 δολάρια, εάν ο παίκτης αγωνιστεί για την θυγατρική ομάδα της G League για τουλάχιστον 60 ημέρες αφού αποδεσμευτεί από την ομάδα του NBA.

Με λίγα λόγια, χρησιμοποιείται κυρίως για να δίνει στις ομάδες τη δυνατότητα να δοκιμάζουν παίκτες που παλεύουν για μια θέση στο ρόστερ. Και από τη στιγμή που το Exhibit 10 δεν είναι εγγυημένο συμβόλαιο, η ομάδα μπορεί να αποδεσμεύσει τον παίκτη χωρίς να έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει. Να σημειωθεί ότι κάθε ομάδα μπορεί να έχει το πολύ έξι συμβόλαια Exhibit 10 ταυτόχρονα.