Ο Μόντε Μόρις που το προηγούμενο διάστημα είχε προταθεί στον Ολυμπιακό, σύμφωνα με τον Σαμς Τσαράνια, τα βρήκε με τους Ιντιάνα Πέισερς.

Στο NBA φαίνεται ότι θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μόντε Μόρις, καθώς όπως μεταφέρει ο Σαμς Τσαράνια, συμφώνησε με τους Ιντιάνα Πέισερς με συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους.

Υπενθυμίζουμε ότι ο 30χρονος γκαρντ (1,91 μ.) τις προηγούμενες ημέρες είχε προταθεί στον Ολυμπιακό, με την περίπτωσή του να εξετάζεται ξεχωριστά και να μην συνδέεται με εκείνη του Νικ Καλάθη.

Τελικά όπως όλα δείχνουν ο Μόρις θα παίξει για ένατη σεζόν στο NBA. Ο Μόρις είχε γίνει pick στο νο. 51 του 2017 NBA Draft από τους Ντένβερ Νάγκετς. Συνολικά έχει αγωνιστεί σε 420 αγώνες regular season με τους Νάγκετς (2017-22), τους Γουίζαρντς (2022/23), τους Πίστονς (2023/24), τους Τίμπεργουλβς (2024) και τους Σανς (2024/25).

Πέρσι μέτρησε 5,2 πόντους, 1,5 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ σε 45 συμμετοχές.