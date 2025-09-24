Μόντε Μόρις: Στους Πέισερς θα συνεχίσει ο γκαρντ που είχε προταθεί στον Ολυμπιακό, σύμφωνα με τον Τσαράνια
Στο NBA φαίνεται ότι θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μόντε Μόρις, καθώς όπως μεταφέρει ο Σαμς Τσαράνια, συμφώνησε με τους Ιντιάνα Πέισερς με συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους.
Υπενθυμίζουμε ότι ο 30χρονος γκαρντ (1,91 μ.) τις προηγούμενες ημέρες είχε προταθεί στον Ολυμπιακό, με την περίπτωσή του να εξετάζεται ξεχωριστά και να μην συνδέεται με εκείνη του Νικ Καλάθη.
Τελικά όπως όλα δείχνουν ο Μόρις θα παίξει για ένατη σεζόν στο NBA. Ο Μόρις είχε γίνει pick στο νο. 51 του 2017 NBA Draft από τους Ντένβερ Νάγκετς. Συνολικά έχει αγωνιστεί σε 420 αγώνες regular season με τους Νάγκετς (2017-22), τους Γουίζαρντς (2022/23), τους Πίστονς (2023/24), τους Τίμπεργουλβς (2024) και τους Σανς (2024/25).
Πέρσι μέτρησε 5,2 πόντους, 1,5 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ σε 45 συμμετοχές.
Free agent guard Monte Morris has agreed to a one-year deal with the Indiana Pacers, Andy Shiffman and Mark Bartelstein of @PrioritySports tell ESPN. Entering his ninth NBA season, Morris provides backcourt depth to the Pacers. pic.twitter.com/eus9ogPcM4— Shams Charania (@ShamsCharania) September 23, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.