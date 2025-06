Τα χειρότερα επιβεβαιώθηκαν για τον σοκαριστικό τραυματισμό του Ταϊρίς Χαλιμπέρτον καθώς ο σούπερ σταρ των Ιντιάνα Πέισερς υπέστη ρήξη αχιλλείου τένοντα!

Δυστυχώς τα νέα δεν ήταν καθόλου ευχάριστα για τον Χαλιμπέρτον, καθώς επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι που τον ήθελαν να έχει υποστεί ρήξη αχιλλείου τένοντα.

Μετά και τον Τζέισον Τέιτουμ, ο σούπερ σταρ των Ιντιάνα Πέισερς δεν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί καθόλου την επόμενη αγωνιστική χρονιά.

Ο «Χάλι» τραυματίστηκε στα μέσα της 1ης περιόδου του Game 7 και όλοι κατάλαβαν εκείνη τη στιγμή ότι πρόκειται για ρήξη αχιλλείου τένοντα.

Αναμένεται να περάσει άμεσα την πόρτα του χειρουργείου ώστε να ξεκινήσει στη συνέχεια το πρόγραμμα της αποκατάστασης ώστε να επιστρέψει στην ενεργό δράση τη σεζόν 2026-27.

Breaking: Indiana Pacers star Tyrese Haliburton sustained a torn right Achilles tendon in Game 7 against Oklahoma City, sources tell ESPN. Haliburton played through a calf strain in the same leg during the NBA Finals for an opportunity to win a championship. pic.twitter.com/7pr3z2Lubq