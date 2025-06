Ο πατέρας του Ταϊρίς Χαλιμπέρτον επιβεβαίωσε τα χειρότερα για τον τραυματισμό του. Υπέστη ρήξη αχιλλείου.

Το Game 7 των τελικών ανάμεσα στους Θάντερ και τους Πέισερς δεν πήρε την τροπή που θα περίμενε κανείς.

Αντιθέτως, επισκιάστηκε από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Ταϊρίς Χαλιμπέρτον που σφάδαζε από τον πόνο στο παρκέ κλαίγοντας και γνωρίζοντας κατά βάθος τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Αυτό το άσχημο νέο ήρθε για να επιβεβαιώσει ο πατέρας του, Τζον Χάλιμπερτον, που ενημέρωσε για την κατάσταση του γιου του λέγοντας ότι ο Ταϊρίς υπέστη ρήξη αχιλλείου τένοντα, αλλά είναι σε καλή διάθεση και παρακολουθεί από τα αποδυτήρια το παιχνίδι, όπως μετέφερε το ESPN.

TYRESE HALIBURTON’S DAD SHARES INJURY UPDATE 😔



John Haliburton says Tyrese has an Achilles injury but is in good spirits, watching from the locker room.#Haliburton #NBAFinals #Pacers #InjuryUpdate pic.twitter.com/clPI5fYISY