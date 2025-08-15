Χαλιμπέρτον: «Νιώθω καλά που φοράω ξανά δύο παπούτσια»

Ιδιαίτερα χαρούμενος που κατάφερε να φορέσει ξανά τα δύο του παπούτσια, μετά τον πολύ σοβαρό τραυματισμό στον αχίλλειο, εμφανίστηκε ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον.

Ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον ήταν ο μεγάλος άτυχος των τελικών του NBA. Ο σούπερ σταρ των Ιντιάνα Πέισερς πάλεψε για το δαχτυλίδι, αλλά υπέστη ρήξη αχιλλείου στο Game 7.

Φυσικά ο δρόμος της επιστροφής του είναι μακρύς, αλλά ο ίδιος έστειλε το πρώτο χαρμόσυνο μήνυμα μέσω twitter. Και ο λόγος είναι ότι ξαναφόρεσε και τα δύο του παπούτσια.

«Νιώθω καλά που φοράω ξανά δύο παπούτσια» ανέφερε ο Χαλιμπέρτον, μαρτυρώντας έτσι και την ταλαιπωρία όλο αυτό το διάστημα με τον τραυματισμό του στον αχίλλειο.

Το tweet του Χαλιμπέρτον