Χαλιμπέρτον: «Νιώθω καλά που φοράω ξανά δύο παπούτσια»
Ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον ήταν ο μεγάλος άτυχος των τελικών του NBA. Ο σούπερ σταρ των Ιντιάνα Πέισερς πάλεψε για το δαχτυλίδι, αλλά υπέστη ρήξη αχιλλείου στο Game 7.
Φυσικά ο δρόμος της επιστροφής του είναι μακρύς, αλλά ο ίδιος έστειλε το πρώτο χαρμόσυνο μήνυμα μέσω twitter. Και ο λόγος είναι ότι ξαναφόρεσε και τα δύο του παπούτσια.
«Νιώθω καλά που φοράω ξανά δύο παπούτσια» ανέφερε ο Χαλιμπέρτον, μαρτυρώντας έτσι και την ταλαιπωρία όλο αυτό το διάστημα με τον τραυματισμό του στον αχίλλειο.
Το tweet του Χαλιμπέρτον
Feels good to have 2 shoes on again🙏🏽💙 pic.twitter.com/OU4gH8uDFw— Tyrese Haliburton (@TyHaliburton22) August 14, 2025
