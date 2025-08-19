Στους Πέισερς θα βρίσκεται για πολλά χρόνια ακόμα ο Ρικ Καρλάιλ.

Είναι ο πρωτεργάτης της επιτυχίας των Πέισερς, ο άνθρωπος που τους οδήγησε στους τελικούς του ΝΒΑ τη σεζόν που πέρασε (ηττήθηκαν από τους Θάντερ). Ο λόγος για τον Ρικ Καρλάιλ. Σύμφωνα με το Marc Stein, ο έμπειρος προπονητής συμφώνησε σε πολυετή επέκταση με την Ιντιάνα, μετά την σπουδαία φετινή πορεία.

Οι Πέισερς με ηγέτη τον Χαλιμπέρτον έστειλε τη σειρά σε έβδομο ματς, εκεί όπου όμως στάθηκαν άτυχοι με τον τραυματισμό του ηγέτη τους. Ο Καρλάιλ είναι στην δέκατη θέση των head coaches με τις περισσότερες νίκες στα playoffs με 81.

Το 2011 έζησε την κορυφαία στιγμή της καριέρας του, αφού οδήγησε τους Μάβερικς του Ντιρκ Νοβίτσκι στο μοναδικό πρωτάθλημα της ιστορίας του. Πλέον στην Ιντιάνα ψάχνει το δεύτερο δαχτυλίδι στην μπασκετική του σταδιοδρομία στους πάγκους.