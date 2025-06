Όλος ο κόσμος του NBA κι όχι μόνο σοκαρίστηκε μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Ταϊρίς Χαλιμπέρτον στο Game 7 των τελικών του NBA.

Η ανυπομονησία για το Game 7 των τελικών του NBA ανάμεσα στους Θάντερ και τους Πέισερς «έσβησε» νωρίς μετά τον σοβαρό τραυματισμό του άτυχου Ταϊρίς Χαλιμπέρτον στο πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης.

Ο τρόπος που έπεσε στο παρκέ και... σφάδαζε από τον πόνο γνωρίζοντας πολύ καλά τη σοβαρότητα της κατάστασης έκανε όσους ήταν στο γήπεδο της Οκλαχόμα κι όσους ακόμα ήταν μακριά να σοκαριστούν.

Σύσσωμο το NBA έσπευσε να σχολιάσει την τραγική αυτή εικόνα. Πρώτος ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έγραψε στο twitter «Γαμ..ο!!», ενώ ακολούθησαν κι άλλες αναρτήσεις αστέρων του κορυφαίου πρωταθλήματος, όπως ο Τρέι Γιανγκ, ο Ντόνοβαν Μίτσελ και ο παλαίμαχος Βινς Κάρτερ. Μάλιστα, και ο Μάικ Τζέιμς με ένα λιτο «ουάου» έδειξε το σοκ του.

Them calf strains are nothing to play with. The next thing if not healed right is always Achilles. Man I feel bad for bro!!