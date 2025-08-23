Χαλιμπέρτον: «Το να μπορώ να περπατάω, είναι σαν τις μικρές νίκες»

O Tαϊρίς Χαλιμπέρτον μίλησε για την περίοδο αποθεραπείας του και την προσπάθεια που κάνει.

O Tαϊρίς Χαλιμπέρτον... κουβάλησε δίχως άυριο τους Πέισερς σε Game 7 τελικών και εκεί... έπεσε λόγω της ρήξης αχιλλείου που υπέστη. Ο σταρ των Πέισερς άξιζε να διεκδικήσει τον τίτλο όρθιος και όχι να περιμένει με πατερίτσες στη φυσούνα τους συμπαίκτες του.

Πλέον ο ηγέτης της Ιντιάνα κάνει υπομονή και περιμένει τη στιγμή που θα πατήσει και πάλι παρκέ, χάνοντας όμως τη νέα σεζόν. Ο Χαλιμπέρτον μίλησε στα media και στάθηκε στον τρόπο που προχωρά η αποθεραπεία του.

«Περπατάω τώρα με την προστατευτική μου μπότα. Πλησιάζω στο να περπατάω όλο το χρόνο με το δικό μου παπούτσι. Αυτό είναι συναρπαστικό για μένα. Είναι σαν ένα νέο σημείο αναφοράς, ένα νέο επίτευγμα για μένα. Το να μπορώ να περπατάω, είναι σαν τις μικρές νίκες αυτή τη στιγμή. Απλώς το να το παίρνω μέρα με τη μέρα. Έχω καλές μέρες, κακές μέρες», ανέφερε.