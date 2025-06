Ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον φαίνεται πως θα αγωνιστεί στο Game 6 (03:30) των τελικών του ΝΒΑ, έχοντας αποκομίσει τραυματισμό στο Game 5.

O Ταϊρίς Χαλιμπέρτον τραυματίστηκε στη γάμπα στον 5ο τελικό, όμως επέστρεψε στο δεύτερο μέρος με το πρόβλημα να φαίνεται πως συνεχίζει να τον ταλαιπωρεί. Ο ίδιος δήλωσε πως αν μπορεί να περπατήσει, θέλει να παίξει.

Ο αστέρας των Πέισερς, Τάιρις Χάλιμπερτον φαίνεται πως θα τηρήσει την υπόσχεση του και θα παίξει κανονικά στο αποψινό (03:30) Game 6 των τελικών. Θα σφίξει τα δόντια και θα αγωνιστεί. «Έχει την πρόθεση να είναι εκεί έξω απόψε. Θα τα καταφέρει», ανέφερε ο έγκυρος Σαμς Σαράνια.

Ο Χαλιμπέρτον έχει οδηγήσει την Ιντιάνα στους τελικούς μεγάλα game winners κατά τη διάρκεια των playoffs. Πάντως ο σταρ της Ιντιάνα βγαίνει μπροστά σαν ηγέτης για άλλη μια φορά παρά τον τραυματισμό του.

Η Ιντιάνα έχουν must-win παιχνίδι απόψε, αφού είναι πίσω με 3-2 και με ήττα σβήνει το... όνειρο του τίτλου.

"He's fully intending to be out there tonight. He's going to gut it out."@ShamsCharania gives an update on Tyrese Haliburton ahead of Game 6 of the NBA Finals ✍️ (via @PatMcAfeeShow) pic.twitter.com/QOz8Zfl4UI