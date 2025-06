Clutch Χαλιμπέρτον: Ο «βασιλιάς» των game winners θέλει να γράψει ιστορία (vids)

Ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον το έκανε ξανά κόντρα στους Θάντερ, θέλει να δώσει στην ομάδα τον πρώτο της τίτλο και το Gazzetta παρουσιάζει όλα τα νικητήρια καλάθια του στα φετινά playoffs.

Όταν το ματς είναι οριακό και γίνεται θρίλερ, σίγουρα θες να έχεις στην ομάδα σου τον απίθανο Χαλιμπέρτον. Ο Ταϊρίς το έκανε ξανά στο Game 1 με τους Θάντερ, δίνοντας προβάδισμα με 1-0 στη σειρά των τελικών κόντρα στην Οκλαχόμα. Σίγουρα ο πιο clutch παίκτης της postseason. Ο ηγέτης των Πέισερς με νικητήριο καλάθι, 0.3 για το τέλος χάρισε τη νίκη στην ομάδα του.

Με αυτόν τον τρόπο έχει... κεράσει νικητήριο καλάθι ή καλάθι ισοφάρισης και παράτασης (κόντρα στους Νικς) όλους τους αντιπάλους του στην φετινή postseason. Κανέναν δεν έχει αφήσει παραπονεμένο. Ένας παίκτης που μιλά στα δύσκολα και το Gazzetta παρουσιάζει όλα τα game winners του στα playoffs. Ένα παιδί που μπορεί να γράψει το όνομα του με χρυσά γράμματα στην ιστορία των Πέισερς, αν κατακτήσουν τον τίτλο. Γιατί θα είναι ο πρώτος στην ιστορία της ομάδας.

Game 5 μέσα στην Ιντιάνα και... τέζα οι Μπακς

Στον πρώτο γύρο οι Πέισερς έριξαν νοκ-άουτ τους Μπακς. Φυσικά για να συμβεί αυτό χρειάστηκε ο Χαλιμπέρτον, ο οποίος πήρε την ευθύνη στην παράταση και έγραψε το 119-118 με παλικαρίσιο lay up, χαρίζοντας την πρόκριση στην Ιντιάνα με 4-1.

Game 2 μέσα στο Κλίβελαντ

HALIBURTON WITH THE GAME WINNING THREE AND BIG BALLS CELEBRATION!!!!



Pacers were down 14 in the 4th pic.twitter.com/OYtKhRliym — Ballislife.com (@Ballislife) May 7, 2025

Με το σκορ στο 119-117, έχασε τη βολή, πήγε στο επιθετικό ριμπάουντ και έφτασε στην κορυφή του τριπόντου για να το μπουμπουνίσει και να ρίξει στο καναβάτσο τους Καβς μέσα στο σπίτι τους, κάνοντας το 2-0. Αυτό το καλάθι ήταν... μαχαιριά για τους Καβς, οι οποίοι στη συνέχεια δεν γινόταν να επιστρέψουν στη σειρά.

Game 1 μέσα στη Νέα Υόρκη

WHAT THE HALIBURTON 😱



THE SHOT TO SEND IT TO OT AND LEAD TO THE PACERS' DUB🔥 pic.twitter.com/NOlFXMfM1A — SportsCenter (@SportsCenter) May 22, 2025

Σε μια αναμέτρηση που είχε 40 εναλλαγές στο σκορ και παράταση, η Ιντιάνα άντεξε με ηγέτη Χαλιμπέρτον και επικράτησε με 138-135 στην παράταση.Με ένα απίθανο δίποντο με αναπήδηση της μπάλας,ο Hali έστειλε το ματς στο έξτρα πεντάλεπτο και αμέσως έκανε το περίφημο choke sign προς τους φιλάθλους των Νικες μέσα στο Μadison Square Garden. Όπως ακριβώς είχε κάνει ο Ρέτζι Μίλερ στον Σπάικ Λι (διάσημο φίλο των Νικς και σκηνοθέτη, στο Game 5, θέλοντας να πει πως οι Νικς ...πνίγονται στα κρισιμα ματς και στις μεγάλες στιγμές (choke). Δεν αντέχουν την πίεση και λυγίζουν.

Game 1 μέσα στην Οκλαχόμα

HALIBURTON WINS GAME 1 FOR THE PACERS.



THEY TRAILED BY 15.



ANOTHER CRAZY INDIANA COMEBACK 🚨 https://t.co/heI0ELIivW pic.twitter.com/1Qr6XlDbA7 June 6, 2025

Και φτάνουμε στο Game 1 των τελικών του ΝΒΑ κόντρα στην Οκλαχόμα. Οι Πέισερς δεν έχουν περάσει ποτέ μπροστά στο σκορ στο ματς μέχρι να πάρει ο Χαλιμπέρτον την τελευταία επίθεση. Ο ηγέτης της Ιντιάνα στέκεται με θάρρος από μέση απόσταση και εκτελεί τους Θάντερ μέσα στην Οκλαχόμα, με καλάθι 0.3 για το τέλος. Για ακόμη μια φορά είναι ο άνθρωπους που επιβάλει... σιγή στην έδρα του αντιπάλου. Το λέει η ψυχή του.

