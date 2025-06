Ο Ντουάιτ Χάουαρντ πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στο Big3, το οποίο σημαδεύτηκε όμως από μία στιγμή άγριας έντασης με τον Λανς Στίβενσον.

Σε ένα από τα πιο γνωστά πρωταθλήματα 3 on 3 που προσελκύει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου μπάσκετ, το Big3, ο Ντουάιτ Χάουαρντ πραγματοποίησε το ντεμπούτο του.

Ο ίδιος ωστόσο, ήταν πρωταγωνιστής σε μία στιγμή που σημάδεψε τη βραδιά, καθώς ο ίδιος πιάστηκε στα χέρια με τον Λανς Στίβενσον και η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο. Όλα φαίνεται να άρχισαν όταν ο Στίβενσον χτύπησε με τον αγκώνα του, το στήθος του Χάουαρντ και εκείνος αντέδρασε. Οι δύο άνδρες άρπαξαν ο ένας τον άλλον ενώ η... πάλη τους οδήγησε μέχρι τις κερκίδες όπου και έπεσαν κάτω ενώ οι διαιτητές τους απέβαλλαν και τους δύο.

Στη συνέχεια, ο Ντουάιτ Χάουαρντ, δήλωσε αστιευόμενος: «Δεν είχα φανταστεί πως θα πήγαινε έτσι ακριβώς το ντεμπούτο μου».

Dwight Howard and Lance Stephenson get ejected for a scuffle in their @TheBIG3 debuts 🤬 pic.twitter.com/rm6UxgQW9o