Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Βραζιλία και παίρνει μέρος σε διάφορα events όπου είναι καλεσμένος.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA βρίσκεται στην Βραζιλία τις τελευταίες ημέρες και μεταξύ πολλών άλλων δραστηριοτήτων του, παρακολούθησε μαζί με την οικογένειά του αγώνα βόλεϊ την περασμένη Κυριακή στο Μαρακανά, ενώ συναντήθηκε και με τον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, Ροντιντέι.

Επίσης επισκέφθηκε και διάφορα ανοικτά γήπεδα όπου είχε την ευκαιρία να παίξει με παιδιά αλλά και να... εκτεθεί! Σε μια προσπάθειά του να καρφώσει γλίστρησε πάνω στον αγωνιστικό χώρο και... έπεσε φαρδύς-πλατύς στο έδαφος. Φυσικά το αντιμετώπισε με χιούμορ.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο

Giannis Antetokounmpo took a tumble on this dunk attempt 😬



(via @brasilcoast2)

pic.twitter.com/nHSUjP6vxM