ΛεΜπρόν: «Αυτή είναι η μεγαλύτερη διαφορά στο πώς μαθαίνει μπάσκετ ο Ευρωπαίος σε σχέση με εμάς» (vid)

Ο ΛεΜπρόν Τζείμς στάθηκε στον τρόπο που μαθαίνουν το μπάσκετ στις ΗΠΑ σε σχέση με τους Ευρωπαίους, που είναι πιο μπροστά στο επίπεδο αυτό.

Στο podcast του ΛεΜπρόν με τον Νας, το Mind the Game, φιλοξενήθηκε ο Ντόντσιτς. Όταν πήρε τον λόγο ο «Bασιλιάς» ανέλυσε τη μεγάλη διαφορά στον τρόπο που αντιλαμβάνονται και μαθαίνουν το μπάσκετ οι Ευρωπαίοι σε σχέση με τους Αμερικανούς.

«Αυτή είναι η μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα στο μπάσκετ (των νέων) στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Οι ικανότητες να εξελιχθείς, τα... βασικά του μπάσκετ. Στην Αμερική, μαθαίνουμε απλώς να παίζουμε, να παίζουμε, να παίζουμε. Πολλά παιδιά δεν βελτιώνουν τις ικανότητες τους. Μαθαίνουμε να παίζουμε σε αιφνιδιασμούς με παίκτη παραπάνω, τέσσερς με τρεις, τρεις με δύο και δεν καταλαβαίνουμε τα πλεονεκτήματα που έχουμε. Δεν διαβάζουμε το παιχνίδι. Αλλά για να γίνεις σπουδαίος και να εμπνεύσεις τους συμπαίκτες σου, το παιχνίδι, την οικογένεια σου. Αυτή είναι η διαφορά πως μεγαλώνουν στην Ευρώπη μαθαίνοντας το παιχνίδι και πως εμείς το μαθαίνουμε εδώ», ανέφερε.

Ένας από τους πιο έξυπνους παίκτες όλων των εποχών και φυσικά εκ των κορυφαίων μπασκετικών I.Q στην ιστορια του αθλήματος ο ΛεΜπρόν. Απίθανος ο τρόπος που... διαβάζει την κάθε φάση και την αντίπαλη άμυνα.

